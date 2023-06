„ZECE NEGRI MITITEI” urcă pe scena Teatrului Anton Pann

Teatrul Anton Pann vă invită, joi, 29 iunie 2023, de la ora 19.00, la ultima premieră din această stagiune 2022/2023 – „Și din 10 n-a mai rămas niciunul”, un spectacol pus în scenă de Eugen Gyemant. Celebru roman al cunoscutei scriitoare de origine britanică, Aghata Christie, inclus și în TOP 10 al cărților cu cele mai multe ediții, cu peste 100 de milioane de exemplare vândute, „Și din 10 n-a mai rămas niciunul” este o capodoperă. Poate vă întrebați de unde titlul acestui spectacol. Începând cu anul 2017, Agatha Christie Limited, compania care se ocupă de gestionarea operei, a interzis la nivel mondial folosirea oricărei alte denumiri pentru această operă, singurul titlu acceptat și aprobat fiind „AND THEN THERE WERE NONE”. Pentru România, titlul aprobat este „Și din 10 n-a mai rămas niciunul”.

Suspansul creat în acest roman i-a inspirat de-a lungul timpului pe foarte mulți artiști, regizori, scenografi, piesa beneficiind de numeroase adaptări pentru film, radio, televiziune, teatru. Așa se face că Eugen Gyamant acceptă invitația managerului Teatrului Anton Pann, Octavian Costin, de a veni la Vâlcea și cu o echipă bună, cu un scenograf pe măsură, realizează acest spectacol în premieră. Suntem convinși că majoritatea dintre dumneavoastră ați citit romanul, dar viziunea regizorului este cu totul alta.

Zece cetățeni de profesii diferite, dar care care nu se cunosc între ei, sunt invitați într-o casă luxoasă ce se află pe o insulă pustie din sudul Angliei. Fiecare are o invitație adaptată situației sale personale, cum ar fi o ofertă de angajare sau o vacanță neașteptată pentru sfârșitul verii. Toți cei 10 ar fi vrut s-o cunoască pe doamna Owen, deținătoarea acestei proprietăți, numele ei fiind adesea adus în discuție. Atmosfera devine dintr-o dată tensionată când o voce care se aude ca din perete, le spune că în trecutul lor fiecare a comis câte-o crimă. „Și din 10 n-a mai rămas niciunul” este o piesă plină de suspans, cu acel umor specific englezesc, al cărei mister îl vom afla împreună, doar asistând la spectacolul pus în scenă de regizorul Eugen Gyemant.

Eugen Gyemant, este unul dintre cei mai de succes și talentați regizori tineri de teatru din România. La doar 37 de ani, ca regizor are o activitate profesională impresionantă, zeci de spectacole puse în scenă. A colaborat cu majoritatea teatrelor din București și din țară, iar acum cu Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. La 23 de ani, în anul 2008, are bucuria ca unul dintre spectacolele sale, „Deşteptarea primăverii” de Frank Wedekind, de la Teatrul Mic, să fie selecționat la cel mai important eveniment teatral din România, Festivalul Național de Teatru. Traduce, face scenografie, a fost și asistent regie al unor renumiți regizori, lucrează cu foarte mare precizie spectacolele sale, are numeroase premii și distincții, piesele în regia lui participând la festivaluri naționale și internaționale, așa că despre Eugen Gyemant vom spune că este un om de teatru complex și complet. Ne-am bucurat că în pleiada de regizori care au montat pe scena Teatrului Anton Pann se numără și un Eugen Gyemant. Același lucru se poate spune și despre Raluca Alexandrescu, scenograf. Tânără, ambițioasă, curioasă, Raluca Alexandrescu termină în anul 2013 Universitatea de Urbanism și Arhitectură „Ion Mincu” din București, secția design interior. Ca și cum nu i-ar fi fost de ajuns, dă admitere la scenografie în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, unde absolvă cursurile în anul 2016. La scurt timp o găsim ca șef producție decor la Opera Națională din București. După doi ani, din 2018, începe colaborările cu regizori importanți precum Alexandru Dabija, Matei Lucaci Grunberg, Alexandru Mazgareanu, Alexandru Bogdan și mulți alții, colaborări în care realizează scenografia mai multor spectacole pe scena teatrelor din România.

Datele tehnice ale spectacolului

AND THEN THERE WERE NONE „Și din 10 n-a mai rămas niciunul” de Agatha Christie; Traducere în limba română de Eugen Gyemant; regia Eugen Gyemant, scenografia Raluca Alexandrescu.

Distribuție: Mackenzie – Radu Constantinov; Rogers – Cosmin Teodor Pană; Stephens – Alexandru Beteringhe; Lombard – Tudor Andronic; Vera – Bianca Cuculici: Veronica Craye – Alexandra Gavrilov; Emily – Réka Szász; Blore – Codrin Boldea; Armstrong – Andrei Cătălin; Wargrave – Kostas Mincu.

