Unde studiază și ce aspirații au tinerele din Vâlcea care au obținut medii de 10 la Bacalaureatul din 2023? Interviu cu Mihaela Papa, studentă la Facultatea de Medicină din Craiova

Așa cum vă prezentam într-un interviu pe care ziarul nostru l-a publicat în urmă cu câteva zile (Detalii AICI), am încercat, în această perioadă de toamnă, la deja mai mult de o lună trecută de la începerea anului universitar 2023/2024, să aflăm ce pași au mai făcut, din punct de vedere profesional, cele trei tinere vâlcence care, în luna iunie 2023, au promovat Examenul de Bacalaureat numai cu note de 10 (și implicit cu media generală maximă).

Așadar, le-am contactat din nou, așa cum am procedat și în vară, pe tinerele la care facem referire (Ana-Nicoleta BĂRCAN – care a învățat la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, Daria Florentina NEGREȚU – tot de la CNIMB Râmnicu Vâlcea și Mihaela PAPA – a învățat la Colegiul Național „Gib Mihăescu” din Drăgășani) cu rugămintea… de a ne răspunde la alte câteva întrebări, tot sub formă de interviu. Așa cum am scris și în luna iulie, credem că exemplul lor de succes poate fi unul motivațional pentru elevii de liceu care citesc (sau măcar răsfoiesc) acest interviu.

Astăzi vă prezentăm interviul realizat cu Mihaela PAPA (AICI puteți citi interviul pe care Mihaela a avut amabilitatea să ni-l ofere în luna iulie, după afișarea rezultatelor de la Bacalaureat).

În ediții viitoare ale ziarului nostru vă vom prezenta și interviul pe care l-am realizat cu Daria Florentina NEGREȚU.

1.Știm din vară că doreai să studiezi Medicină la Craiova. Spune-ne cum este la facultate.

Vreau să vă mărturisesc că nu mă așteptam să fie atât de captivantă! Atât domeniul medicinei, cât și ansamblul de persoane care fac parte din această universitate m-au primit cu brațele deschise. Cu toate că, la început, am avut un oarecare dubiu în privința drumului pe care l-am ales, dacă aceasta este cu adevărat calea mea, vă pot spune cu certitudine, chiar după prima lună petrecută aici, că am făcut cea mai bună alegere ținând cont de abilitățile mele. Aș putea zice că am ales cu inima! Cei șase ani care abia au început nu mă sperie! Prima lună a trecut cât ai clipi și îmi doresc să mă bucur din plin de fiecare moment. Orarul este echilibrat, aș putea spune: lunea am doar un laborator, este cea mai liberă zi a mea; marțea am trei cursuri; miercuri trei laboratoare; joi două cursuri și un laborator și vinerea două cursuri. Aniversarea de 19 ani, pe data de 24 octombrie 2023, mi-am petrecut-o printre cursuri, dar am sărbătorit cum se cuvine acasă cu familia.

2.Cum te-ai acomodat cu orașul în care studiezi acum? De cât timp ai nevoie pentru a ajunge la facultate?

Craiova nu mi-era străină, mai ajunsesem de câteva ori prin centru, dar mutatul aici a rămas în continuare o provocare. Locuiesc la căminul facultății, care este amplasat exact lângă noua clădire („medicina nouă”) și Spitalul Județean nr. 1. Acum, în anul 1, dar și în anul 2, studiez în cealaltă clădire de pe strada Petru Rareș, „medicina veche”, care nu este departe. Așadar, 10 minute de mers îmi sunt suficiente pentru a ajunge la timp, ba chiar apuc să admir minunatul peisaj de toamnă din parcul situat vizavi de cămin. Grație faptului că locațiile sunt apropiate, între cursuri mă pot întoarce lejer în camera mea. Cu toate că cea mai mare parte din viață mi-am petrecut-o locuind la casă, nu m-a deranjat deloc atmosfera căminului și mă declar mulțumită de prima mea lună aici. Despărțirea de părinți a fost mai grea, dar m-am obișnuit dat fiind faptul că mă întorc de acasă. Cu colegele mele de cameră, două fete minunate dintre care una mi-a fost și colegă de liceu, mă înțeleg foarte bine. Acum, după prima lună petrecută aici, mă descurc destul de bine. Am apucat să vizitez și câteva locuri frumoase din Craiova (grădina botanică, Parcul Nicolae Romanescu). Mi-am propus să merg cât de curând și la teatru!

3.A fost dificilă trecerea de la modul în care ai învățat în liceu la cel de universitate bazat pe cursuri și seminare?

Până acum nu am simțit o mare diferență, totul a venit natural. Poate această împărțire a programului în cursuri și lucrări practice a fost un element nou. Având un bagaj informațional destul de larg, am reușit să „fac spațiu” și pentru noile cunoștințe. Adevărul este că atunci când subiectul te pasionează și învățatul devine mai ușor. Programul nu este încărcat, am destul timp și pentru învățat, dar și pentru o ieșire prin parc. Încerc să învăț în stilul meu din școala generală și din liceu, iar până acum a mers chiar bine. Îmi place tare mult când profesorii vin cu informații în plus despre cum această informație ne va ajuta în practică, face totul mult mai atrăgător și mai ușor de reținut. Nu mă sperie sesiunea, știu că mă voi descurca. Probabil îmi va fi mai greu, fiind prima perioadă de acest gen, dar tot răul spre bine! Încă nu mi-am ales specializarea pe care o voi urma, este mult prea devreme, dar vă pot spune că mă încântă ideea de Cardiologie sau Pediatrie.

4.Cum ți se par profesorii? Dar colegii? 😀

Am avut onoarea să întâlnesc numai persoane deosebite. Profesorii sunt înțelegători și la început ne-au dat un volum mai mic de învățat, ca, mai apoi, să adauge pe parcurs și mai mult, și mai mult. Nu am vreun profesor preferat, dar m-au fascinat doamna și domnul doctor care predau cursul de Anatomie. Cei doi reprezintă, într-o mare măsură, medicul care aș vrea să devin: cu mari cunoștințe medicale, dar care dă dovadă și de o vastă cultură generală. De asemenea, o admir și pe doamna doctor care ne predă LP-ul (lucrarea practică) la Anatomie. Îmi place cum încearcă și reușește, de altfel, să cuprindă informațiile într-o prezentare cât mai accesibilă nouă. Colegii sunt foarte prietenoși, ca de altfel și cei din alte grupe sau din ani mai mari. Mă bucură acest lucru, faptul că suntem o generație de persoane empatice. Aceasta ne va ajuta și în carieră, dar consider că, din păcate, este o trăsătură de caracter mai rar întâlnită astăzi. Mi-am făcut deja mulți prieteni cu care cred că mă voi înțelege perfect în decursul acestor ani.

5.Poți să ne spui numele câtorva discipline pe care le studiezi în acest prim semestru?

Primul semestru și, implicit, primii doi ani de facultate vin cu materii care pun baza viitoarelor cunoștințe. Cel mai mult îmi place Anatomia. Până acum am studiat la LP (lucrare practică) oasele corpului uman și am învățat multe lucruri noi care m-au captivat! Întotdeauna mi-a plăcut să aflu cât mai multe informații, din orice domeniu. Acum urmează studiul mușchilor și de abia îl aștept. La curs, tot la Anatomie, am studiat embriologia, mai exact mecanismele prin care se formează fătul. Pe lângă acestea, mai am un curs de prim-ajutor, la fel de interesant și, consider eu, folositor oricărui tânăr, nu doar unui student la Medicină. Urmează să aplicăm ceea ce am învățat și să exersăm manevrele de prim-ajutor. La Biologie celulară și moleculară, la ultima LP, am izolat ADN. Cu toate că am plasat Anatomia pe primul loc în preferințele mele, această LP a fost cea mai captivantă. Toate procesele pe care le-am parcurs pentru a vedea, într-un final, ADN-ul din sângele unei persoane, au fost de-a dreptul uimitoare. Acesta a fost unul dintre primele lucruri practice realizate în cadrul facultății și a fost o experiență frumoasă. Mai am în program Biochimie, unde și aici am preparat împreună ser fiziologic; Informatică; un curs de comunicare și Limba Engleză.

*Precizarea redacției: în imaginea atașată aici este surprinsă proba de izolare a ADN-ului din sânge la care Mihaela face referire în cadrul întrebării cu numărul cinci (acele două „firișoare” care pot fi observate în lichidul din eprubetă).



6.Îți dorești să te implici în activități studențești, cum ar fi cele de reprezentare a studenților în diferite organizații, de voluntariat, artistice, sportive etc.?

Da, mi-am dorit încă din prima zi să mă înscriu în SSMC (Societatea Studenților Mediciniști Craiova) și am și făcut-o! Mi se pare o modalitate bună de a-ți petrece timpul cu prietenii, în același timp învățând ceva nou, participând la o activitate practică sau ajutând oameni. De asemenea, este o bună oportunitate de a schimba opinii și de a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare. Până acum am participat la o conferință despre HIV, dar plănuiesc să mă înscriu la cât mai multe proiecte!

7.Îți este dor de colegii din liceu și de atmosfera în care ai învățat timp de patru ani?

Întotdeauna voi întâmpina un sentiment aparte când mă voi gândi la perioada de liceu; îmi va lipsi enorm! Nu vă pot spune cât de greu a fost să mă împac cu gândul că s-a terminat. Nu doar ideea plecării a fost cea care m-a întristat, ci și faptul că am crescut și de acum încolo vă trebui să mă maturizez .Cu acestea în gând am pășit în prima zi la facultate, unde așteptările s-au dovedit a fi contrare și am rămas plăcut surprinsă de noua lume în care am pătruns și din care fac și eu parte acum. Colegilor de liceu nu le doresc decât să fie fericiți și sper că și ei simt că au făcut alegerile corecte. De abia aștept să ne revedem și să ne mărturisim fiecare noile experiențe. Îmi vor lipsi, cu siguranță, atât ei, cât și profesorii. Însă timpul nu se poate opri…

Mulțumesc tuturor persoanelor care au făcut posibil acest interviu și sper ca aceste informații să fie utile și viitorilor studenți la UMFCV, cărora le doresc mult succes! Într-un final, vreau să vă mărturisesc un secret: acesta a fost doar începutul celor mai frumoși ani din viața mea!

Mulțumim pentru timpul acordat!

PS: Pentru că astăzi Mihaela își sărbătorește ziua onomastică (la puțin timp după ce a împlinit și o vârstă de vis – 19 ani), redacția ziarului nostru îi dorește «La mulți ani!», sănătate, bucurii alături de persoanele dragi și mult succes în plan profesional!

Și, DA, Mihaela, credem și noi că „secretul” pe care ni l-ai mărturisit în ultimul rând al interviului de mai sus va deveni o realitate cu fiecare zi care trece!