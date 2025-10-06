Osul din gât

Cu aceste cuvinte ar putea fi definită furia Moscovei declanșată de victoria partidelor proeuropene, în urma alegerilor generale din Republica Moldova, de săptămâna trecută. Că au fost mai puține secții de votare în Transnistria sau pe teritoriul Rusiei sunt amănunte nesemnificative, cetățenii moldoveni au avut unde vota dacă și-au dorit acest lucru. Ce mi se pare însă relevant este că o femeie curajoasă a reușit să-și vindece concetățenii de multiplele frici și spaime pe care le moșteneau din perioada sovietică. Cu o privire tăioasă și cuvinte potrivite a dat tonul la demnitate.

Până de curând mentalul colectiv era traumatizat, se crispa la orice acțiune care s-ar putea să nu fie pe placul marelui vecin de la Est. Femeile mai în vârstă își puneau broboada sau mâna la gură când pronunțau numele rusului, știind cât au pătimit. Frica atavică din oase funcționa ca o autocenzură mai puternică decât rublele virate în conturi pentru coruperea alegătorilor. Rusul era perceput ca un fel de Dumnezeu care vede tot, ascultă și pedepsește, uneori chiar și vorbele nerostite, gândurile vindicative. Așa că domnea tăcerea și înclinarea capului în fața unor nedreptăți, acceptându-și soarta că oamenii sunt sub vremuri. N-ai ce să faci, își spuneau șoptit. Până a apărut Maia.

Rezultatul alegerilor recente este încă o dovadă că moldoveanul prezentului a ieșit de sub hipnoza cu fantomele trecutului în prim plan, nu îl mai bântuie, au rămas în urmă. Poate privi cu încredere spre Europa. Judecând după scorul obținut de PAS și celelalte partide cu viziuni antirusești, sunt convins că și unii etnici ruși au votat orientarea spre valorile europene în detrimentul recrutărilor forțate și a participării la un război nesăbuit. Un război al civilizației contra barbariei. Ce avea de oferit Rusia? Moarte și foamete. A prevalat rațiunea, chiar mai puternic decât în România, cu toate că propaganda Moscovei s-a ținut scai, prin intermediul bisericii, a amenințărilor, minciunilor și falsurilor.

Deși moldovenii o duc groaznic în comparație cu alți europeni, inflația a depășit 65% în ultimii patru ani, salariile și pensiile sunt mult rămase în urmă, problemele economice nu s-au aflat în dezbaterea acestor alegeri. Nici măcar chestiunile legate de justiție, acolo unde corupția se află la cote alarmante; au fost subiecte marginale în campania electorală. PAS a reușit să ocupe spațiul de dezbatere cu această stare de asediu: trăim vremuri periculoase, acum nu votăm partide politice care să ne conducă în următorii patru ani, ci votăm dacă mergem în UE sau ne întoarcem în Rusia. O nouă mișcare inteligentă marca Maia. România poate și ea răsufla ușurată, Rusia ratează o partidă importantă în Estul Europei și nu mai are cum să pună presiune pe granițele noastre.

Moldovenii însă trebuie să se trezească repede din euforia momentului, omul providențial e la al doilea mandat și cariera politică se epuizează, nu se întrevede un altul la fel, iar criza economică, dacă nu va fi rezolvată, s-ar putea să le explodeze în față. Se impun măsuri economice urgente. Suveraniștii și trumpiștii, chiar dacă au fost reduși la un scor rușinos de cinci procente, au o capacitate incredibilă de metamorfozare. Am văzut asta în România.