După muncă și răsplată… „Zilele Recoltei” revin în centrul Râmnicului

Ajuns deja la cea de-a cincisprezecea ediție, evenimentul „Zilele Recoltei” invită râmnicenii în week-end-ul următor să se bucure de roadele toamnei, de aromele fructelor și legumelor proaspăt culese, de nostalgia murăturilor și dulcețurilor făcute după rețete tradiționale, dar și de talentul meșterilor populari sau de spectacole pe toate gusturile. Între 10 și 12 octombrie, în Scuarul Mircea cel Bătrân vor fi amenajate peste 40 de standuri ale unor producători din Vâlcea, Sibiu, Brașov, Olt, Argeș și Vrancea din domeniile legumiculturii, pomiculturii și viticulturii, produselor din lapte și carne, produselor apicole, conservelor tradiționale, produselor din lavandă și naturiste, dar și ai nelipsitului must, alături de ateliere ale meșterilor populari vâlceni și terase de alimentație publică. Pe durata celor trei zile ale târgului nu vor lipsi momentele artistice, protagoniștii acestora – Teatrul Municipal „Ariel”, Corul „Euphonia” al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, Orchestra „Rapsodia Vâlceană”, ansamblul folcloric „Zestrea”, Corul de copii „Cantus” și tinere talente vâlcene – oferind un fond sonor adecvat acestei manifestări de tradiție.