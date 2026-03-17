Ostroveni, «zona Cina», trenul a spulberat un tânăr de 18 ani…probabil cu căștile la volum maxim

Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Vâlcea au fost sesizați, ieri seară, în jurul orei 21:45, (16 martie 2026, n.r.) prin apel 112, cu privire la producerea unui accident feroviar pe secția de cale ferată 201, la kilometrul feroviar 292+10 m, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, în zona Ostroveni, în traducere… trecerea cu calea ferată din zona «Cina»

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 18 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, nu s-ar fi asigurat la traversarea căii ferate, fiind acroșat de un tren care circula pe relația Craiova – Sibiu. Din păcate, în urma impactului, tânărul a decedat. Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din primele informații, se pare că tânărul purta căști, la care probabil că asculta ceva la volum mare, de nu a avut nicio reacție la venirea trenului. Nu este primul eveniment de acest gen care se întâmplă în zonă, crucile de lângă «podul de fier» pot, din păcate , confirma acest lucru. De această dată un tânăr în floarea vârstei a pierit, din neatenție, într-o secundă.

O familie (căreia îi transmitem sincere condoleanțe, pe această cale) realmente cutremurată de această tragedie, rude, prieteni, deplâng un tânăr pentru care o clipă de neatenție s-a transformat în sfârșit. Păcat!

Carol Bălălău, elev la clasa sportivă a C.N. „Mircea cel Bătrân” a fost un voleibalist plin de pasiune și membru al Clubului CS Vâlcea 1924, care a transmis, la aflarea veștii, un mesaj emoționant: Suntem cu tine, Carol! Suntem lângă familia ta! Ținem în mână medalia de aur cu care pleci în altă lume! Mai bine de două decenii trecuseră de când nu mai trăisem asta! Tu ne-ai adus bucuria unei performanțe istorice, ne-ai făcut mândri de colegiul tău, de echipa ta, de echipa noastră! Fiecare atac, fiecare punct vor avea pentru generația ta, pentru colegii tăi, suportul paselor tale. Ridică-ne mingea, acum, că te-ai ridicat la Ceruri!

Restul cuvintelor sunt de prisos. Dumnezeu să-l odihnească, condolențe familiei!