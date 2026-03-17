CAS Vâlcea, în linie dreaptă. Plata concediilor medicale, la septembrie 2025

Chiar dacă în anul 2025 numărul concediilor medicale a mai scăzut, la un moment dat se strânsese aproape un an de întârziere la plata acestora. Cu ajutorul unei rectificări bugetare și cu foarte mari insistențe din partea CNAS și CAS Vâlcea în ultimele luni s-au făcut plăți restante, mai reducând un pic presiunea creată, atât pe angajatori, dar, în cele din urmă, pe beneficiarii finali – persoanele care așteptau banii pentru zilele lor de medicale.

Valoarea obligațiilor de plată înregistrate la data de 01.03.2026 se ridica la peste 23 de milioane de lei noi. „Valoarea totală a obligațiilor de plată include atât sumele restante din anii anteriori, cât și obligațiile noi înregistrate pe parcursul anului 2026, având în vedere fluxul continuu al concediilor medicale. Astfel, valoarea obligațiilor de plată la începutul și sfârșitul fiecărui an reflectă atât plățile restante, cât și plățile pentru indemnizațiile de concedii medicale acordate în anul respectiv.

În luna februarie 2026, CAS Vâlcea a decontat cererile depuse de angajatori persoane fizice și juridice după cum urmeaza: Persoane fizice- plata integrala a obligațiilor aferente lunii ianuarie 2026; Persoane juridice- plata cererilor depuse in luna septembrie 2025-partial”, a precizat Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea.