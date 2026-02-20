Ordinul Arhitecților din România Filiala Sibiu Vâlcea, despre „Dezvoltarea turismului în zona montană a județului Vâlcea”

Ordinul Arhitecților din România Filiala Sibiu Vâlcea organizează sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 10:00, la sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” (str. Carol I, nr. 26), Agora FOR Vâlcea, cu tema: „Dezvoltarea turismului în zona montană a județului Vâlcea”, în cadrul proiectului cultural FOR SIBIU | FOR VÂLCEA | FOR BRAȘOV – platformă de dialog urban, inițiat de filială și cofinanțat din Timbrul de Arhitectură.

Despre FOR Vâlcea

FOR Vâlcea este o platformă de dialog public și profesional menită să valorifice și să protejeze patrimoniul arhitectural al județului Vâlcea, oferind un cadru deschis de discuție între cetățeni, arhitecți, urbaniști și autorități.

Tema Agorei

„Dezvoltarea turismului în zona montană a județului Vâlcea” deschide o dezbatere interdisciplinară între arhitecți, urbaniști, specialiști în turism, autorități locale, investitori și reprezentanți ai comunităților montane, pentru a identifica direcții concrete de planificare, investiție și promovare integrată a zonei.

Schimbările economice, dinamica mobilității și orientarea tot mai accentuată către experiențe autentice au adus în prim-plan potențialul turistic al zonelor montane. Zona montană a județului Vâlcea nu mai poate fi privită doar ca un cadru natural valoros, ci ca un teritoriu strategic pentru dezvoltare durabilă, regenerare economică și consolidarea identității locale.

Evenimentul se va bucura de prezența mai multor invitați, printre care:

arh. Lorin NICULAE – specialist temă agoră, dr. arh. conferențiar universitar în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, președinte și fondator al asociației Arhipera;

arh. Irina SCOBIOLA – specialist temă agora, drd. arhitect în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, membră a asociației Arhipera;

Reprezentant al Asociației Kogayon – autorul proiectului „Geoparc aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte”;

Membri ai Ordinului Arhitecților din România, Filiala Sibiu-Vâlcea;

Reprezentanți ai Primăriilor din zona montană a județului Vâlcea;

Reprezentanți ai Consiliului Județean Vâlcea;

Mircea LERA – șef serviciu salvamont județul Vâlcea.

Evenimentul va începe cu o serie de intervenții ale invitaților, urmate de o sesiune interactivă de întrebări și discuții deschise, pentru a implica direct participanții în conturarea unor direcții clare și asumate pentru dezvoltarea turismului montan în județul Vâlcea. Intrarea este liberă.