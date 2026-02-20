Dosarele pentru locuințele ANL trebuie actualizate până în 31 martie, altfel vor fi respinse

În perspectiva finalizării, în cursul acestui an, a celor două blocuri de locuințe din strada Știrbei Vodă însumând 36 de unități locative în regim de închiriere pentru tineri (investiție derulată cu fonduri de la bugetul central de către ANL – Agenția Națională pentru Locuințe), Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea informează titularii dosarelor depuse pentru obținerea unei astfel de locuințe că trebuie să-și actualizeze documentele de identitate și pe cele privind familia, situația locativă curentă și locul de muncă până la data de 31.03.2026. Documentele necesare pot fi depuse prin poștă pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, direct la Registratura Primăriei din strada General Magheru nr. 25 sau electronic pe adresa de e-mail a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea – primaria@primariavl.ro. În cazul în care până la termenul stabilit, dosarul nu va fi completat cu documentele solicitate, acesta va fi respins și scos din evidența Primăriei.