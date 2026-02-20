SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ ULTIMUL AMICAL ÎNAINTE DE RELUAREA LIGII 3. 1-0 CU INTER SIBIU

➡️În ultimul meci de pregătire din pauza competițională, SCM Râmnicu Vâlcea a învins cu 1-0 pe Inter Sibiu, ocupanta locului 6 în aceeași serie cu vâlcenii. Partida s-a jucat astăzi pe stadionul din Zăvoi.

➡️SCM a început cu Grigorie – Croitoru, Sălcianu, Pintilie, Georgescu – Preda, Florescu, Achim, Doman – Rusu, Lemac.

➡️Gol : 1-0, minutul 63, Rusu, șut la colțul lung, din dreapta, după o lansare a lui Lemac.

➡️După pauză au intrat: Vladu, Ivan, Micle(toți minutul 46), Saraolu, Oprescu ( amândoi minutul 67), Ciortan, Mitulețu(ambii minutul 81), Dănilă(minutul 83), cu antrenorul Constantin Schumacher încercând și alt sistem de joc.

➡️Portarul Grigorie, junior 2007, a fost folosit din nou titular, ceea ar putea sugera că va fi unul dintre cei trei „underi” obligatorii.

➡️Dandea este în continuare accidentat și va rata partida cu Fărcășești. De asemenea, posibil ca Zaharia să nu fie apt pentru aceeași partidă.

👉SCM a mai realizat un transfer. Este vorba despre Ștefan Ghiță, 25 ani, mijlocaș ofensiv, care poate evolua pe ambele benzi, de la Muscelul Câmpulung.

👉Liga 3 se reia pe 27 februarie, când SCM Râmnicu Vâlcea va juca acasă cu Fărcășești.