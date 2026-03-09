Liceul de Arte rămâne cu două clase. ISJ Vâlcea ne asigură că este strict formulă matematică

Referitor la informațiile apărute în spațiul public referitoare la reducerea numărului de locuri la clasele de arte plastice și teatru din cadrul Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea au adus, pentru lămurirea situației, mai multe precizări.

Aceștia au început prin a sublinia că reducerea numărului de clase a IX-a pentru anul școlar 2026–2027 nu este o decizie care vizează în mod particular un liceu sau altul, ci este rezultatul unor factori obiectivi, demografici și legislativi. Scăderea numărului de elevi care finalizează clasa a VIII-a, coroborată cu creșterea numărului maxim de elevi într-o clasă, conduce, inevitabil, la diminuarea numărului total de clase de a IX-a la nivelul județului.

„În aceste condiții, planul de școlarizare a fost ajustat la majoritatea liceelor, inclusiv la Liceul de Arte, unde numărul de clase a IX-a a fost redus de la trei la două. Subliniem faptul că această decizie nu are la bază criterii subiective, ci aplicarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare, precum și a unor reguli și indicatori valabili pentru întregul sistem.

În același timp, recunoaștem și apreciem activitatea cadrelor didactice de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, performanțele remarcabile obținute de elevi la olimpiade și concursuri, modul în care aceștia reprezintă județul în competițiile naționale și internaționale, dar și faptul că există numeroase personalități care au studiat aici și care confirmă valoarea instituției de învățământ.

Este important de precizat faptul că situații similare, chiar mai dificile, au existat și în anii anteriori, în perioada în care liceul avea doar două specializări, aspect cunoscut de conducerea Inspectoratului Școlar Județean de la acea vreme. Astfel, în anul școlar 2017-2018, prin proiectul planului de școlarizare aprobat de ISJ, numărul de clase a IX-a s-a redus de la două la una, Liceul de Arte „Victor Giuleanu” funcționând cu o singură formațiune de studiu constituită din 0.5 profil Muzică și 0.5 profil Arte vizuale. În prezent, instituția are trei specializări (cea de-a treia specializare, Arta actorului, fiind autorizată ARACIP din anul 2023), iar absolvenții clasei a VIII-a pot avea încredere că toate specializările, Arte vizuale, Muzică și Arta actorului, se vor regăsi în broșura de admitere pentru anul școlar 2026–2027.

Avem convingerea că, odată cu evoluția demografică din anii următori, această situație se va putea remedia, iar Liceul de Arte va continua să fie un reper important al educației artistice din județ”, se arată în informarea transmisă de ISJ Vâlcea.