Managementul integrat al deșeurilor, în atenția Primăriei Horezu

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre

Începând cu 06.03.2026, primarul orasului Horezu a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a unui act administrativ cu caracter normativ de mare importanță pentru comunitatea și regiune

Este vorba de „Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Roești, a Stațiilor de sortare Râureni și Brezoi, Stație de compostare Râureni, activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ADISL a județului Vâlcea”.

Documentația poate fi consultată:

pe pagina de internet a Primariei orasului Horezu(orasul -horezu.ro), secțiunea-Proiecte Hotarari.

la sediul Primariei Orasului Horezu din strada 1 Decembrie,nr.7, orasul Horezu, judetul Valcea.

proiectul de hotărâre se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Primaria orasului Horezu, biroul Relatii cu Publicul.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.03.2026.

– ca mesaj în format electronic la adresa:primaria@orasul-horezu.ro

– prin poștă la adresa: Primaria orasului Horezu, strada 1. Decembrie,nr.7, orasul Horezu, judetul Valcea ;

– la sediul instituției, (Primaria orasului Horezu, strada 1. Decembrie,nr.7, orasul Horezu, judetul Valcea) între orele 8-1630 de luni până-joi, iar vineri între orele 8-1400.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Propuneri referitoare la ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Roești, a Stațiilor de sortare Râureni și Brezoi, Stație de compostare Râureni, activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ADISL a județului Vâlcea”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției sau la sediul instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, instituția vă stă la dispoziție la următoarele date de contact : telefon 0744597482, persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă: Ogrezeanu Daniela.