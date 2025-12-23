După Crăciun, PNL organizează Cupa I.G. Duca, la tenis de masă

  • Home
Scris deAlin Emilian Tudoroiu, 23 decembrie 2025

Filiala PNL Valcea informează ca în seria activităților dedicate comemorării a 92 ani de la asasinarea marelui om politic liberal, I.G. Duca, fost prim ministru al Romaniei, va organiza, si anul acesta, Cupa I.G. Ducă la tenis de masa. Ajunsa la editia a XV-a, traditionala competitie este programata a se desfășura Duminica, 28 Decembrie 2025, începând cu ora 10:00, la sala de sport a Primăriei, din Ostroveni ( fostul punct termic de pe Aleea Panselutelor). Competiția cuprinde doua categorii: masculin 16-80 ani (peste 80 ani doar cu aviz medical) si copii 9-15 ani. Se acorda ca și la edițiile precedente, premii în natura și bani. Înscrierile in competitie se pot face la secretariatul PNL și/sau la numarul 0746 018 990. Va așteptăm!