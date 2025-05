OBSTEA MOSNENILOR GREBLESTI – Anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu

OBSTEA MOSNENILOR GREBLESTI, cu sediul in comuna Caineni, sat Greblesti, judetul Valcea, aduce la cunostinta publicului interesat decizia de emitere a avizului de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand OBSTEI GREBLESTI – U.P. I GREBLESTI”, ce urmeaza a se desfasura pe raza U.A.T. Caineni, judeţul Vâlcea, in suprafata de 3080,99 ha, administrat de S.C. Ocolul Silvic Caineni, din procedura de reglementare conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul OBSTII MOSNENILOR GREBLESTI, in comuna Caineni, sat Greblesti, judetul Valcea si la sediul Agentiei Nationala pentru Mediu si Arii Protejate Valcea: municipiul Ramnicu Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea.