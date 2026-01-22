Noi dotări medicale la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea!

Continuăm investițiile în sănătate, pentru ca pacienții vâlceni să fie tratați în cele mai bune condiții în spitalele noastre.

Printr-un proiect de cca 10 milioane de lei, finanțat de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Vâlcea, se dotează mai multe secții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

Astăzi, anunțăm că o noua aparatură medicală modernă a ajuns în Blocul operator și la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Secția ATI, una dintre cele mai importante componente ale unui spital, dispune acum de: 5 ventilatoare mecanice, care susțin respirația pacienților aflați în stare gravă și 3 aparate de anestezie, necesare pentru desfășurarea intervențiilor chirurgicale în condiții de maximă siguranță.

În blocul operator a ajuns un turn de laparoscopie, echipament care permite realizarea unor operații minim invazive, cu recuperare mai rapidă pentru pacienți și risc redus de complicații.

Sănătatea vâlcenilor este prioritatea noastră și vom continua să investim în modernizarea spitalelor și în dotarea lor cu aparatură medicală performantă.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea