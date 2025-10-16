NICIO ȘANSĂ! CS VÂLCEA 1924 RATEAZĂ DEBUTUL ÎN EUROPA: 72-91 CU RASTA VECHTA

🏀 CS Vâlcea 1924 a debutat cu o înfrângere în Europa. Baschetbaliștii antrenați de Arturo Alvarez au fost învinși de Rasta Vechta din Germania, 72-91(16-27, 19-20, 21-15, 16-29), în prima partidă din FIBA Europe Cup.

🏀 Nu știu dacă se putea mai mult. Până la urmă, cam acesta pare a fi nivelul. Locul 3 din România pierde clar în fața locului 12 din Germania, țară campioană mondială, cu un progres fantastic pe baschet în ultimii ani.

🏀 Au fost ceva speranțe, când Vâlcea egalase scorul, 54-54, dar finalul a fost dominat de oaspeți, care s-au detașat cu fiecare minut trecut.

🏀 Nu-i un mare bai, lucrurile care contează sunt cu adevărat altele. Sala plină, spectacol, capul sus, pentru momentul acesta aici suntem. Mai vedem și evoluția din campionat.

🏀 Au marcat pentru Vâlcea: Emmanuel Lecomte 24, Rareș Uță 10, Lucas Tohătan 10, Kenny Gabriel 8, Cornelius Hudson 8, DeAndre Pinckney 7, Patrick McCaffery 5.