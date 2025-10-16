HANDBAL FEMININ. EI, DA! NORVEGIA – ROMÂNIA 29-27 (16-11). O A DOUA REPRIZĂ EXCELENTĂ. CHIAR SĂ SE SCHIMBE CEVA?

⚪ Dacă ar fi să facem o comparație subiectivă, de la -5 și -6 cu Franța, acasă, la -2 cu Norvegia la Larvik, constatăm progres. Și nu doar matematic, cât mai ales ca atitudine și instinctivitate, cu precădere în repriza secundă. Și mai multă încredere am văzut, da.

⚪ Grozav – Dache – Dumanska, ce trio în„a doua”! Și, măcar astăzi, de bine pentru toate handbalistele noastre. Da, merge „de bine” și la înfrângere.

⚪ Omul mai are coarde vocale? Nu de alta, dar duminică ne întâlnim iarăși, cu Polonia.

⚫ Bilă neagră pentru FRH pentru meciul transmis pe Voyo. O repriză a doua splendidă a României a fost discretă la vizionare pentru toți cei care iubesc handbalul în România. Și sunt foarte mulți aceștia. Nu știu care sunt afacerile FRH cu postul din Pache, cu meciurile Liga Florilor, la finalul cărora nu primești o declarație în direct, însă ce a produs astăzi FRH nu-i face deloc cinste. Dacă o mai însemna ceva cuvântul ăsta.

⚠ Există multe diferențe culturale între România și Norvegia. La handbal, deosebirea constă în faptul că pentru Norvegia înseamnă doar un joc, iar pentru români este încrâncenare, „locul 1-10” sau „sperăm la mai bine, locul 1-6”. Nuntă la victorii, tragedie la eșecuri. De aceea, haideți să mai așteptăm cu superlativele. Măcar până duminică.