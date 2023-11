Modificări asupra Legii privind pensia de întreţinere

Email the Author

Zilele trecute, în Camera Deputaților a fost adoptată cu 271 de voturi propunerea legislativă pentru modificarea art. 378 alin.(1) lit.c) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, referitoare la neplata pensiei de întreținere. Decizia Curții Constituționale a României din data de 20 aprilie 2023 a relevat faptul că actuala formulare a Codului Penal, care nu incriminează neplata pensiei de întreținere stabilită notarial, este neconstituțională. Această discrepanță în legislație contravine principiului egalității în drepturi și calității legii, așa cum este prevăzut în Constituția României, astfel că era necesar să fie corectată. „În prezent, aceasta este considerată infracțiune doar atunci când se face cu rea-credință timp de 3 luni, în cazul în care pensia de întreținere este stabilită pe cale judecătorească, conform art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal. Propunerea vizează modificarea textului legii pentru a include și pensiile de întreținere stabilite prin procedura notarială, astfel încât toți copiii să beneficieze de aceeași protecție legală, indiferent de modul în care părinții lor divorțează. Argumentul principal este acela că, în forma actuală a legii, se creează o discriminare în favoarea copiilor ai căror părinţi divorțează în instanță. Modificarea propusă asupra textului Codului Penal este esențială pentru a asigura egalitatea în drepturi a tuturor copiilor, indiferent de circumstanțele divorțului părinților lor”, a transmis deputatul vâlcean Laurențiu Cazan.

