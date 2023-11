Email the Author

Totodată vă rog să-mi comunicați motivele pentru care România nu are o piață funcțională, liberă, pe care să poată fi încheiate contracte pe termen lung, la prețuri avantajoase, de altfel, nici nu există semnale de preț și exporturile se realizează doar atunci când există surplus de energie în rețea, prețurile find atunci mai sunt scăzute? Vă mulțumesc. Solicit răspuns în scris”.

„Cu toate că transferurile externe de energie electrică ale țării noastre aproape s-au dublat în primele șapte luni din 2023, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, România nu a raportat profit având în vedere că importurile au fost mult mai scumpe decât exporturile. În primele șapte luni din acest an s-au exportat 7,2 milioane MWh de energie electrică, aproape dublu față de anul trecut, la o valoare de 789,5 milioane euro (circa 109,5 euro/ MWh, în medie). Anul acesta, importurile au scăzut față de anul trecut, însă un MWh a fost mult mai scump decât unul exportat.

Nu știu nici specialiștii în economie (cu sau fără doctorate) care sunt motivele pentru care „România exportă ieftin și importă scump energie electrică, iar piața nu este funcțională deși este complet reglementată prin schemele de plafonare a prețului”. Am citat pentru că o întrebare cu exact acest titlu a ajuns la cabinetul ministrului Sebastian Burduja! I-a fost trimisă, recent, de către Daniela Oteșanu, deputat de Vâlcea. Știm, unii ar spune că întrebarea este oarecum retorică (consilierii ministrului fiind nevoiți să răspundă… la fel de retoric), alții ar spune că mecanismele pieței concurențiale stabilesc prețul energiei pe baza relației dintre cerere și ofertă, alții ar spune că «fenomenul» se întâmplă din cauza corupției și incompetenței oamenilor cu funcții de decizie în domeniu, alții că din cauza… lui Putin! Whatever! Un răspuns clar este dificil de dat! Cu atât mai puțin de către ministrul Burduja prin consilierii lui! Însă, ne bucură să vedem că un deputat (din Vâlcea) adresează întrebări la care oamenii care ar trebui să ofere răspunsuri certe și pertinente vor da cam… din colț în colț în elaborarea răspunsurilor.

