Eugen Neață, o nouă lege care vine în sprijinul turismului vâlcean

Turismul montan este una dintre prioritățile mele legislative. Am inițiat în fiecare mandat o îmbunătățire a legislației care sprijină dezvoltarea lui și aștept în continuare sugestii din partea investitorilor publici și particulari în acest domeniu de mare interes printre români” , a precizat parlamentarul vâlcean.

Am scris atunci o inițiativă legislativă și iat-o validată de Parlamentul României, în vigoare deja, de folosit pentru toate unitățile administrative din România.

În urmă cu câțiva ani, am avut o discuție cu primarul din Petroșani, cel care mi-a prezentat cum limitările impuse de legislația în vigoare pot zădărnici o inițiativă de dezvoltare a domeniilor schiabile existente deja. Concret, legislația cerea autorității publice să înlocuiască unu la unu suprafețele aparținând fondului forestier, utilizate pentru dezvoltarea domeniului schiabil, cu o suprafață din domeniul aflat în proprietatea primăriei. O cerință imposibil de realizat de cei care nu dețin o asemenea suprafață.

În urmă cu mai mulți ani am invitat o comisie întreagă din Parlamentul României pentru a vedea la fața locului cum această investiție este sufocată de prevederi legislative care limitează dezvoltarea turismului montan. Am reușit atunci să inițiez o modificare legislativă care a relaxat în bună măsură condițiile despre care vorbesc. Valea Lotrului este populată acum cu zeci de pensiuni și alte investiții destinate turismului montan.

Unul dintre cele mai importante subiecte pe care deputatul social democrat, Eugen Neață, le-a urmărit de-a lungul mandatelor sale de deputat a fost și a rămas asigurarea unei legislații mai flexibile și mai îngăduitoare pentru realizarea unor investiții serioase în turismul montan din România. Județul care i-a acordat votul său, Vâlcea, este unul dintre cele mai implicate în activitatea turistică din România. Cunoscut mai cu seamă pentru oferta balneară fără egal – datorată stațiunilor Călimănești-Căciulata, Băile Govora, Ocnele Mari și Olănești – județul Vâlcea are un potențial uriaș de dezvoltare a turismului montan. „Treimea nordică a teritoriului este acoperită de munții Făgăraș și de munții Căpățânii, la est și, respectiv, la vest de râul Olt. Valea Lotrului – continuată acum de Transalpina – oferă pasionaților de turism peisaje și mijloace multiple de divertisment. Pârtia de schi de la Obârșia Lotrului sau Domeniul schiabil Transalpina este o investiție recentă, care se bucură de foarte mare succes.

