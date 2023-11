Zeci de finanțări pentru dezvoltarea locală

Email the Author

Deputatul Laurențiu Cazan ne-a informat că la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-au semnat încă 49 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de 437.531.134,65 de lei. „Aceste contracte prevăd modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare menajeră și a stațiilor de epurare, construirea unor poduri și extinderea unor sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale. Aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea României într-un mod unitar și echitabil. Ele vor contribui la eliminarea disparităților regionale și la creșterea standardului de viață al oamenilor din toate județele țării. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are obligația de a duce la îndeplinire acest program și de a sprijini autoritățile publice locale prin toate mijloacele de care dispune”, a afirmat liberalul Cazan.

