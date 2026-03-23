<i>LIGA 3, SERIA 6:</i><br>DRAMĂ LA DĂEȘTI! FCPO EGALEAZĂ VIITORUL ÎN MINUTUL 90, 2-2

Contând pentru penultima etapă din sezonul regulat, derby-ul județean dintre Viitorul Dăești și FC Păușești-Otăsău a fost palpitant. Cu 2-0 pe tabelă în minutul 80, Dăeștiul a ratat o victorie atât de necesară, după o remontada pasională a celor de la FC Păușești-Otăsău. S-a terminat 2-2, după o partidă încinsă.

Golurile s-au marcat astfel:

⚽1-0, Dinu, minutul 30, cu capul, din apropierea porții, după corner Iana

⚽2-0, Popolan, minutul 78, șut din careu, fază lucrată de Mihăilă

⚽2-1, Iordache, minutul 81, șut splendid de la 17 metri, în diagonală

⚽2-2, Streinu, minutul 90, cap din careu, peste portarul advers

Au jucat:

👉Viitorul Dăești: Măciuceanu – Popolan, Diaconescu, Alexandrescu, Vasile – Iana(Lazăr, min. 75), Bucei, Tudorescu(Iordache Daniel, min. 82), Sīrbu – Mihăilă, Dinu

👉FC Păușești-Otăsău: Sporea – Boțocan, Lăzărescu, Fistogeanu, Predescu – Ghiță(Răduță, min. 58), Iordache, Uță, Marian Ion – Zamura, Streinu

📌În clasamentul seriei 6, cu SCM Râmnicu Vâlcea pe primul loc, FC Păușești-Otăsău ocupă locul 7, cu 27 puncte, iar Viitorul Dăești este pe locul 11, penultimul, cu 15 puncte.