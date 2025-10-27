VICTORII ÎN DEPLASARE PENTRU ECHIPELE DE JUNIOARE ALE SCM RÂMNICU VÂLCEA

Victoria entuziasmantă de la Craiova a handbalistelor SCM Râmnicu Vâlcea a fost prefațată de succesele echipelor de junioare ale aceluiași club.

👉 În Campionatul National Junioare 1, seria F, SCM Râmnicu a învins, la Reșița, echipa Liceul Teoretic Traian Vuia, scor 32-25 (13-9).

🤾 Formația SCM Râmnicu Vâlcea, cu marcatorele de la Reșița: Medeea Vega, Sarra Constantin, Maria Bold – Giulya Puiu 9, Andreea Enache 9, Sabina Șoltuz 5, Natalia Grigorescu 4, Maria Predoi 2, Raluca Tițu 1, Valentina Mihalcea 1, Carina Părăușeanu, Sara Duțu, Patricia Brumaru, Sara Șogor, Alesia Sandu, Rebeca Matei.

📍 Pregătită de Mia Rădoi și Catrinel Buinoiu, echipa J1 a SCM Râmnicu Vâlcea ocupă locul 2 în serie, cu 4 puncte după trei etape.

👉 La rândul ei, echipa de junioare 3 a câștigat tot în deplasare, 34-29 (17-12) cu LPS Slatina, în seria K a Campionatului Național.

🤾 A cincea victorie din șase partide a fetelor antrenate de Claudia Din a fost obținută de:

Andreea Croitoru, Francesca Sporea – Elena Gîrluș 8, Ștefania Duiculete 7, Elena Sima 7, Anna-Maria Chiriac 3, Antonia Cocian 2, Ana-Maria Cîrceag 2, Alexia Banu 2, Maya Tălmaciu 1, Cătălina Ursa 1, Alessia Voicu 1, Sofia Drăgoescu, Gabriela Popa, Edith Lințoiu, Alexia Speriatu.

📍 Echipa de J3 a SCM Râmnicu Vâlcea ocupă primul loc în seria K, cu 10 puncte.