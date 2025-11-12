LIGA FLORILOR, ETAPA 9.

ASTĂZI, SCM RÂMNICU VÂLCEA JOACĂ LA GLORIA BISTRIȚA

🪞 19 meciuri oficiale în ultimii zece ani, 9-9 la victorii, un rezultat de egalitate. Sezonul trecut, două succese ale Gloriei, primul chiar cu actualul tehnician vâlcean pe banca Bistriței.

🔢 În clasament, gazdele, locul 3 cu 14 puncte, Vâlcea, locul 4 cu 10 puncte.

👌 Fără probleme medicale la SCM, Julia Maidhof s-a antrenat fără mască.

🧱 O partidă complicată în fața vâlcencelor, pentru care o apărare solidă, cu poartă inspirată, ar putea conta. În orice caz, nimic de pierdut.

⚖De obicei, mă feresc de a vorbi despre arbitraje. Amintesc totuși acum, cu speranța că talerele balanței dreptății vor rămâne la același nivel timp de 60 minute.

💺 Florentin Pera, inimos și motivațional: „Ne așteaptă un meci dificil, în fața unei echipe puternice din Liga Campionilor, aflate în lupta pentru titlu. Noi venim după o serie de meciuri bune, care au generat încredere, determinare și ambiția de a demonstra că putem lupta de la egal la egal cu orice adversar, indiferent de numele sau palmaresul său.

Bistrița are avantajul ritmului câștigat în meciurile din cupele europene, însă Vâlcea va lupta până la ultima picătură de energie, cu inima unei echipe care nu renunță niciodată!

Vom da totul pe teren, până în ultima secundă, pentru culorile noastre, pentru echipă și pentru toți cei care cred în noi!”.

📍Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea, Teraplast Arena, ora 17,30.

📺 ProArena

HAIDE, VÂLCEA!