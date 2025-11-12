Vâlceanul, cetățean de onoare al Râmnicului, Horia Moculescu, s-a „stins” astăzi

Ne-a părăsit astăzi un râmnicean al cărui nume a devenit un simbol pentru succesele și renumele muzicii ușoare românești. Compozitorul, interpretul și realizatorul de emisiuni de televiziune Horia Moculescu, Cetățean de Onoare al Municipiului din anul 2007 și un om care nu a încetat să iubească acest oraș, a plecat dintre noi lăsând, însă, în urma sa, acorduri memorabile ce au adus și vor aduce încă multă vreme de acum înainte bucurie în sufletele a milioane de români.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Mircia Gutău, Primar