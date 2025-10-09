LIGA FLORILOR, ETAPA 5. ASTĂZI, CSM BUCUREȘTI – SCM RÂMNICU VÂLCEA, ORELE 15,00.

Programat la o oră stupidă și într-o sală discutabilă, meciul CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea face parte din programul etapei 5 din Liga Florilor.

Iată ce scriam la începutul anului, după o altă partidă între cele două echipe:

„Care sală se numește ipocrit Apollo, pentru că nu amintește cu nimic despre zeul Soarelui și al artelor. Micuță, înghesuită între un bloc și o școală, sala respectivă nu este nici măcar cochetă la interior, ci doar friguroasă și destul de întunecoasă, numărând vreo 400 de locuri pe o singură parte. Iar împrejurimile aduc cu Dragonul Roșu, ce să mai. Este incredibil cum bugete de cam 6 milioane euro joacă în asemenea nereușite arhitecturale, fără facilități sportive, este neverosimil cum capitala țării poate exista cu o asemenea infrastructură neputincioasă. Urlă toți spre CSM București că nu câștigă Liga Campionilor, dar când le adunăm pe toate și le mai și comparăm ale altora, vedem că sacu-i peticit peste tot. La asta trebuia să se gândească Ministrul 40%, cel care nici măcar nu a fost în stare să facă o lege clară, până să cheme românii în săli și arene de sport care nu au nicio treabă cu performanța și calitatea sportivă. La fel și toți ăia care l-au precedat, bineînțeles”.

Astăzi, referitor la cele de mai sus, probabil că doar bugetele au avut o evoluție pozitivă, adunând un total de vreo 8 milioane.

Cât despre partidă, CSM București se prezintă favorită netă. Lot, experiență, buget, neînvinsă în campionat. Pentru Vâlcea, mai degrabă ar conta exprimarea pe parchet decât rezultatul. ȘI să nu uite că Baia Mare a fost foarte aproape de surpriză în aceeași sală.

Va fi și o înfruntare între cei mai contestați antrenori ai verii. Cu presiunea rezultatelor apăsând mereu asupra lor, Adrian Vasile și Florentin Pera au de demonstrat, fiecare la locul său, desigur, că-și merită investiția publică făcută în ei. Eliberat de grijile naționalei, antrenorul vâlcean are acum mai mult timp pentru a găsi căile de a produce plusvaloare pentru handbalul vâlcean.

Partidă începe la ora 15 și este televizată pe ProArena.

HAIDE, VÂLCEA!

📷SCM Râmnicu Vâlcea handbal feminin pagina Facebook