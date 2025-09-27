LIGA FLORILOR, ETAPA 4. SCM RÂMNICU VÂLCEA – HC ZALĂU. SALA TRAIAN, ORA 16

☑Primul joc la Râmnicu Vâlcea al lui Florentin Pera în necalitate de selecționer național.

☑Pera vs Tadici, o înfruntare pentru obsesivii preocupați de arborele genealogic al handbalului românesc.

☑Dar nimeni nu-și permite sentimentalisme astăzi. SCM caută identitate, la nivel de joc și imagine, iar Zalăul vine cu tânăra speranță extremă stânga Alexia Niță(18 ani), inclusă în lotul lărgit pentru Mondialele de peste două luni.

☑ Sâmbătă, 27 septembrie. Orele 16,00, sala Traian.

HAIDE, VÂLCEA!

📷SCM Râmnicu Vâlcea handbal pagina Facebook