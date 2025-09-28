LIGA FLORILOR, ETAPA 4. SCM RÂMNICU VÂLCEA – HC ZALĂU 33-27. LUMINI ȘI UMBRE PLUS DECLARAȚII LA FINAL.

Câteva aprecieri despre meciul SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău, care nu țin cont de faptul că vizitatoarele nu încheagă o formație redutabilă.

☑ Prima repriză bună spre foarte bună pentru handbalistele vâlcene. Apărare agresivă, concentrare și viteză pe faza de atac. Repuneri rapide de la centru, soldate cu goluri imediate, contraatacul la înălțime. De altfel, pe contraatac și faza a doua, pe total, s-au marcat 12 goluri, iar de pe extreme șapte reușite.

☑ Desprindere largă după reluare, 24-12, când timp de opt minute oaspetele nu au marcat. Vâlcencele au fructificat fiecare oportunitate până în minutul 40. Bun acel killer instinct.

☑ Interesant că primul șut spre poartă cu adevărat de la distanță s-a executat în minutul 58. Vâlcea nu a înscris niciun gol prin execuție de la distanță.

⚠ Destul de multe ratări din poziții clare, chiar și în prima repriză, inclusiv două aruncări de la 7 m.

⚠ Poarta – 18% eficiență.

⚠ Nervozitate exprimată excesiv a antrenorului Florentin Pera față de anumite jucătoare.

⏹ SCM Râmnicu Vâlcea a fost penalizată cu cinci eliminări în prima repriză!

⏹ După ce a stat calm vreo 20 minute, Gheorghe Tadici și-a redescoperit eterna pasiune: comentariile și presiunea asupra arbitrilor. Cartonașul roșu i-a fost retras pe bună dreptate.

Au marcat:

👉 SCM Râmnicu Vâlcea – Tuva Hove 9, Anniken Wollik 7, Maria Lykkegaard 4, Mia Zschocke 4, Julia Maidhof 3, Karoline Lund 3, Rebeca Necula 1, Amalie Wulff 1, Alina Mușat.

👉 HC Zalău – Diana Sava 9, Beatrice Bălăceanu 4, Bianca Vintilă 3, Mihaela Orșivschi 3, Alexia Niță 2, Aya Ben Abdallah 2, Mihaela Iordache 2, Mouna Jlezi 1, Bianca Ciubotaru 1.

Declarații la finalul meciului:

🎤 Florentin Pera(antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Am controlat meciul din primul până în ultimul minut. Felicit fetele pentru modul în care au tratat partida. Am avut o primă repriză bună, cu ritm excelent, în ciuda faptului că am jucat multe minute în inferioritate numerică, cu soluții foarte bune. Și după pauză am continuat cu aceeași determinare și dorință în apărare, am marcat goluri ușoare. Așa am ajuns la o diferență de 12 goluri și desigur că astfel am avut șansa să oferim timp de joc tuturor jucătoarelor avute la dispoziție”.

🎤 Gheorghe Tadici(antrenor HC Zalău): „Trebuie să spun că rezultatul este normal. Am crezut că vom fi lăsați să facem spectatol, sunt anumiți oameni care nu înțeleg, sunt din afara fenomenului. Mi s-a părut că intenția a fost de a enerva publicul și de a strica spectacolul. În rest, Vâlcea a jucat angajat, este normal, este o echipă cu multe jucătoare cu experiență, jucătoare de echipa națională din diferite țări. Noi suntem cu zece jucătoare române sub 21 ani, obiectivul nostru este decât a le ridica valoarea acestora jucătoarelor în campionat. Altfel, sunt supărat pe ceea ce am văzut, nu înțeleg niște lucruri, dar pentru că abia așteaptă să te dea la Comisia de Disciplină, din păcate nu pot spune niște lucruri adevărate. O să-mi spun părerea într-un cadru oficial, în Consiliul de Administrație, ca să știe toți, să nu ne mai mirăm că suntem jos cu handbalul și mergem din ce in ce mai jos”.

🎤 Raluca Kelemen(SCM Râmnicu Vâlcea): „A fost un meci intens. Zalăul vine mereu cu dorința jucătoarelor tinere de a se afirma. De aceea nu poți sta relaxat împotriva unei astfel de echipe. Mă bucur că am condus din primul până în ultimul minut, până la urmă valoarea s-a arătat pe teren. Am câștigat două puncte și de mâine ne vom focusa pe partidele următoare”.

🎤 Iulia Sava (HC Zalău): „Meci greu, cu încărcătură. Tind să cred că am fost pregătite pentru partidă. Am avut câteva momente în care am lăsat garda jos, în care puteam să jucăm mai bine. Noi tratăm serios fiecare meci, sperăm să avem cât mai multe victorii, luptăm până la capăt”.