LIGA 3, ETAPA 5. ANTREN ÎN ZĂVOI. TREI PENALTY-URI. VÂLCEA BATE SIBIUL CU 2-0

Sfârșit de septembrie cu frig și un vânt sâcâitor, care a pus la treabă glugile în tribunele din Zăvoi. Acolo unde, la tribuna 1, s-au adunat cam 300 de spectatori pentru acest Vâlcea – Sibiu din etapa 5 a Ligii 3. Relaxați oamenii, nu-i vorbă, față de rezultatul final.

➡Iar așteptările le-au fost confirmate de fotbaliștii vâlceni, care pare că-și fac un obicei din a începe forțos meciurile. Imediat după fluier, minutul 3, Rusu cu capul, mingea aproape că a șters bara, la o centrare a lui Zaharia, atenție, de pe dreapta. Un semn al disponibilității la efort a mijlocașului vâlcean. Tot Zaha a tras peste poartă câteva minute mai târziu, din marginea careului mare, altă ocazie mare, concepută de Preda. Apropo de Preda. Bun dribleur băiatul, dezvoltă personalitate, poate că ar trebui ajutat mai mult în banda dreaptă. Sibiul s-a apărat disciplinat, pe trei linii, și, după minutul 20, a închis majoritatea culoarelor spre propria poartă. Ba chiar, a reacționat pe faza două, cu un șut bun al lui Mercioiu, respins greu de Micle. 0-0 la pauză, în tribune tot nu-i bai . Lângă mine se aude „2-0 se termină, cât să reziste?„.

➡Iureș și la reluare, iar după o nouă ocazie Zaharia, vine golul. Minutul 49. ⚽Rusu trimite un șut – centrare din stânga, iar Mitulețu o bagă în poartă din apropiere. Al doilea gol al fundașului stânga vâlcean, cu siguranță un transfer reușit. Sibienii nu renunță și, după vreo 10 minute în care urcă mai mult, stupoare. În minutul 67, Dănilă face o neconformitate tehnică cu finalitate în propria mână. Penalty pentru Inter, tăcere în tribune. Se aude totuși vocea crainicului Vali Conea, la microfon, „Haideți să încurajăm portarul nostru”. Și Micle îl aude, respinge în corner șutul de la punctul cu var al lui Mercioiu.. Pe cornerul următor, altă oportunitate pentru sibieni, însă mingea se furișează pe lângă bară, complice cu al nostru portar în a ține poartă intactă. Simțind că nu-i a bună, antrenorul vâlcean îl introduce pe vitezistul Oprescu. Iar după câteva minute, acesta centrează în mâna unui sibian. Penalty și pentru Vâlcea. Minutul 77. Bogdan Rusu dă emoții. Șutul îi este apărat de portarul Toderean, dar lovitura se repetă, omul plecând de pe linia porții. ⚽La repetare, nu mai are nicio șansă, căci Rusu execută sus și tare, imparabil. E 2-0. Sibienii termină în atac, ceea ce îmbunătățește aparențele lor estetice, uneori combină stilistic în fața careului gazdelor, dar atât.

➡Victorie nu chiar facilă pentru vâlceni, dar, în cele din urmă, îi recomandă jocul și clasamentul. Și aplauzele de la final, meritate.

Au evoluat:

👉SCM Râmnicu Vâlcea – Micle – Dănilă, Dandea, Sălcianu, Mitulețu- Simion, 6 Achim – Preda, Zaharia – Rusu, Ivan. Intrați pe parcurs: Brînzan, Ciortan, Oprescu, Croitoru, Maria.