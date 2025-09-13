LIGA FLORILOR, ETAPA 3. DECLARAȚII DUPĂ PARTIDA RAPID BUCUREȘTI – SCM RÂMNICU VÂLCEA, 35-31

🎤Laurent Bezeau (antrenor Rapid București): „Este o victorie importantă pentru club, după cele două partide anterioare pierdute. Am pierdut contra unei echipe frumoase a Slatinei, după ce am condus cu cinci goluri, iar cu Brăila nu am făcut deloc un meci bun. Astăzi diferența a făcut-o defensiva, lucrată toată săptămâna la antrenamente, iar Denisa ne-a ajutat mult în poartă. Acesta a fost cheia, apoi am avut jucătoare care au găsit spații, precum Stevia Pascoal, iar asta ne-a permis să marcăm multe goluri„.

🎤Florentin Pera ( antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Rapid a fost echipa mai bună astăzi, trebuie să fim corecți. Noi nu am reușit să avem un randament bun la poartă, am alergat tot timpul după ele, iar asta a fost în dezavantajul nostru. Am încercat, de prin minutul 44, să schimbăm sistemul, am schimbat de trei ori, am încercat să schimb și pe atac, chiar să merg cu „dreptaci” în inter dreapta, am încercat mai multe soluții. Am revenit bine în joc, felicit jucătoarele mele pentru acest lucru, însă din păcate nu am reușit. Au fost câteva momente în care nu am fost suficienti de concentrați și am fost imposibil să le mai egalăm. Dar am sperat la, am avut momente de joc foarte bine, finalul de joc ne-a aparținut nouă, dar nu a fost de ajuns. Rapid a fost astăzi echipa mai solidă, am ratat și lovituri de la 7 m, am ratat câteva situații și din extreme, iar ele au ratat mai puțin. Una peste alta, repet, să fim fair-play să felicităm Rapidul, de asemenea staff-ul lor. Un arbitraj foarte bun, spre deosebire de alte meciuri„.

🎤Eliza Buceschi (Rapid București): „Aveam nevoie de această victorie ca de aer și mă bucur că a venit înainte de pauza competițională. Acum putem să reglăm unele lucruri și să revenim mai puternice. Ne dorim o omogenitate mai bună, dar după cum se vede mai este mult de muncă. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să o luăm pas cu pas, meci cu meci, și să facem tot ceea ce putem noi mai bine pentru ca la final de sezon să ocupăm o poziție cât mai sus„.

🎤Rebeca Necula: „Au venit câteva jucătoare noi și încă nu avem timing-ul pe care ni-l dorim. Eu zic că este important că muncim la antrenamente și ne dorim să găsim acest timing între noi. Doar că, gata, a început campionatul și trebuie să aducem și victoriile. Cred că astăzi diferența s-a făcut la numărul de ocazii ratate, sincer, am ratat multe de „1 la 1”. Totuși, am avut un joc în viteză, suntem pe drumul cel bun„.