Magazinul DIANA cu numărul 94 a fost inaugurat la Tismana, în județul Gorj

Râmnicu Vâlcea, 12 septembrie 2025. De astăzi, locuitorii din Tismana, Gorj, au la dispoziție un nou Magazin DIANA, pe Strada Tismana, nr. 4. Cu o suprafață de aproximativ 200 mp, spațiul este gândit pentru cumpărături rapide și la îndemână, oferind produsele esențiale pe care clienții le caută aproape de casă.

Sortimentația include preparate din carne DIANA, pește și produse din pește Pescăria Magic, lactate, legume și fructe, dulciuri, băuturi, produse congelate, conserve, precum și articole pentru igienă, curățenie și uz casnic, toate organizate într-un spațiu ușor de parcurs și prietenos.

Magazinul dispune de serviciul PayPoint pentru plăți și operațiuni uzuale și include o zonă gastro cu sendvișuri, hot rolls cu cașcaval sau mici și produse de patiserie. Această componentă, implementată treptat în mai multe unități ale rețelei, răspunde obiceiurilor actuale de consum și aduce în proximitate alternative proaspete, ideale atunci când timpul este limitat.

„Segmentul ready-to-eat devine un pilon tot mai important în formatele noastre de proximitate, fiind conceput pentru a oferi clienților soluții rapide și gustoase. La Tismana, am integrat această abordare ca parte a strategiei noastre de a aduce sub același acoperiș produse de încredere și servicii care fac cumpărăturile de zi cu zi mai ușoare și mai plăcute”, a declarat Ramona Mutu, Director Operațional Magazine DIANA.

Deschiderea Magazinului DIANA Tismana evidențiază modul în care rețeaua își adaptează permanent formatele la specificul fiecărei localități, ținând cont de ritmul de viață, preferințele de consum și așteptările clienților. Fiecare nouă unitate devine astfel un reper local, integrat în comunitate și capabil să răspundă evoluțiilor din piața de retail modern.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 950 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 94 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.