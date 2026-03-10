Serviciul public de salubrizare, în atenția primarului Sărdărescu

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre

Vineri, 06 martie 2026, Primarul orasului Horezu a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ cu caracter normativ – „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare al serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea ”.

Documentația poate fi consultată:

pe pagina de internet a Primariei orasului Horezu(www.orasul-horezu.ro, secțiunea Proiecte de hotarari)

la sediul Primariei orasului Horezu, strada 1 Decembrie,nr.7, orasul Horezu, judetul Valcea.

proiectul de hotărâre se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Primaria orasului Horezu.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.03.2026.

– ca mesaj în format electronic la adresa:primaria@orasul-horezu.ro.;

– prin poștă la adresa: la sediul Primariei orasului Horezu, strada 1 Decembrie,nr.7,orasul Horezu, judetul Valcea , între orele 8-1630 de luni până-joi, iar vineri între orele 8-1400.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare al serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, sau la sediul instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, instituția publică din Horezu vă stă la dispoziție la următoarele date de contact : telefon 0744597482, persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă : Ogrezeanu Daniela.