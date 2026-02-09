LIGA 3. RETROSPECTIVA PARȚIALULUI DE SEZON ȘI PROIECȚII 2026 PENTRU ECHIPELE VÂLCENE

SCM RÂMNICU VÂLCEA, ÎN FAȚA CELEI DE-A TREIA TENTATIVE DE PROMOVARE ÎN LIGA 2

La nouă ani de la înființarea clubului și după două încercări ratate dramatic, echipa de fotbal SCM Râmnicu Vâlcea trăiește din nou ispita promovării în a doua divizie a fotbalului românesc. În 2024, pierdea barajul la Focșani în minutul 120, pentru ca anul trecut să se izbească de zidul nemilos al penalty-urilor, cu cei de la Bistrița. Experiențe uneori descurajante, alteori dătătoare de energii motivaționale. SCM Râmnicu Vâlcea a ales să mai încerce o dată pe calea dintre aberația organizatorică numită Liga 3 și lumea ceva mai selectă a eșalonului superior. Promovarea în Liga 2, așadar, a fost obiectivul declarat al vâlcenilor la startul sezonului în curs.

Lidera seriei, cu 7 puncte avans

Cu Constantin Schumacher noul antrenor, vâlcenii au început cumva ezitant, 0-0 la Petroșani, însă doar pentru a bătători apoi un traseu de regularitate, care i-a permis detașarea clară în fruntea seriei 6. Nimic surprinzător, totuși, în această transpunere statistică a valorii echipei, dată mereu de o apărare solidă pe centru și de un atac întărit de apariția lui Doman în partea stângă. Chiar dacă au existat destule momente în care jocul nu a sedus, cel mai bun lucru întâmplat este că SCM și-a câștigat cu brio exact meciurile importante, cele care contează în viitorul play-off. A făcut-o clar, fără dubii, cu maturitatea adusă de nume precum Dandea, Sălcianu, Rusu, Doman, lângă care s-a alăturat uneori exuberanța juniorului Preda, făcând uitată eliminarea timpurie si surprinzătoare din Cupa României. Dominația clară a vâlcenilor asupra celorlalte echipe din seria 6 este sugerată de cele 7 puncte diferență față de locul 2, dar și de faptul că a câștigat toate meciurile de pe teren propriu, cu un golaveraj de 21-3. Un singur eșec în deplasare, 1-2 la FC Păușești-Otăsau. La nivelul Ligii 3, cu 13 goluri primite, Vâlcea are actual a patra cea mai bună apărare , în timp ce 41 goluri marcate înseamnă al 11-lea atac din cele 95 echipe participante. Așadar, 13 victorii, 3 remize, o singură înfrângere, pentru locul 1 în serie, cu 42 puncte.

„Este normal să fie și sincope. Nu poți să joci la același nivel toate meciurile sau să câștigi toate meciurile. Așa că fluctuațiile în joc sunt normale. Pentru noi se arată esențial că am câștigat partidele importante, cu echipele de play-off. Le-am tratat foarte serios, cu jucătorii având atitudinea corectă. O provocare a constat în alegerea celor trei juniori obligatoriu pe teren, este complicat să îi găsești pe cei pe care ți-i dorești. De asemenea, este foarte greu să îi găsești pe pozițiile pe care ai tu nevoie și atunci sunt anumite meciuri când trebuie să adaptezi poate anumiți jucători în alte poziții pe care ei nu sunt învățați, ceea ce de multe ori schimbă calitatea jocului dorit”. Constantin Schumacher – antrenor principal SCM Râmnicu Vâlcea

Rezultate SCM Râmnicu Vâlcea în cele 17 etape derulate până acum:

Acasă: 4-0 cu Păușești-Otăsău, 5-1 cu Gilortul Târgu Cărbunești, 2-0 cu Inter Sibiu, 2-0 cu Minerul Lupeni, 3-1 cu Mediaș, 2-0 cu Jiul Petroșani, 2-1 cu ARO Câmpulung Muscel, 1-0 cu Viitorul Dăești

Deplasare: 0-0 la Jiul Petroșani, 6-4 la ARO Câmpulung Muscel, 2-0 la Viitorul Dăești, 3-0 la Fărcășești, 1-1 la CSM Târgu Jiu, 1-1 la Unirea Bascov, 1-2 la Păușești-Otăsău, 2-0 la Gilortul Târgu Cărbunești, 4-2 la Inter Sibiu

Echipa folosită în partida cu Jiul Petroșani: Micle – Croitoru, Dandea, Sălcianu, Mitulețu – Achim, Brînzan, Preda, Ciortan – Rusu, Doman.

Bogdan Rusu este, până astăzi, golgeterul de necontestat al Vâlcii, cu 11 reușite. Ceilalți marcatori Sebastian Ivan 6, Cătălin Doman 5, Alexandru Dandea 3, Mario Preda 3, Alexandru Mitulețu 2, Alexandru Sălcianu 2, Gino Oprescu 2, Bogdan Florescu 2, Alexandru Zaharia 1, Denis Brînzan 1, Eduard Dănilă 1, Ovidiu Popescu 1, Petruș Pintilie 1.

„Suntem pe primul loc, avem distanță destul de mare de locul 2. Asta este cel mai important. Pe mine mă interesează cum joacă echipa, a trebuit o perioadă de adaptare la jocul pe care mi-l doresc. Ținând cont că am început cu foarte mulți jucători noi, este normal, pentru că nu poți să adaptezi o echipă în două luni de zile, să faci să meargă jocul imediat. Dar, una peste alta, mă interesează că jucătorii care au rămas în vară, sau care au venit, au încercat să se adapteze cât mai rapid. Mi-aș fi dorit o integrare mai bună a jucătorilor tineri de către cei cu experiență. Dar eu zic că suntem bine în momentul ăsta”. Constantin Schumacher – antrenor principal SCM Râmnicu Vâlcea

2026. O jumătate de an pentru istoria clubului

Cu mai puțin de trei săptămâni până la startul ultimelor partide din sezonul regulat, Vâlcea pare să-și fi definitivat lotul cu care va ataca promovarea. Cu o zi înaintea terminării perioadei regulamentare pentru transferuri, 9 februarie, mutările de jucători arată așa:

Sosiri: Brian Lemac(Minerul Lupeni), 35 ani, atacant; Vlad Georgescu ( CS Dinamo București, Liga 2), 26 ani, fundaș stânga, care poate juca și fundaș central, Gabriel Grigorie(FC Păușești-Măglași), 19 ani, portar. Probabil că aceștia vor rămâne singurii veniți, pe 9 februarie este ultima zi regulmentară pentru transferuri.

Plecări: Simion, Podea, Brânzan, Maria, Constantinescu.

„Nu am gândit transferurile doar de dragul de a aduce jucători. Ne-am dorit jucători care să facă concurență sau chiar să joace titulari la prima echipă. Încercăm să avem dubluri pe fiecare post, este important, însă cea mai mare provocare în momentul ăsta rămâne juniorul 2007, pe care e greu să-l găsesc. Am luat meciuri de pregătire cu echipe de Liga 2, ca să vedem la ce nivel suntem”. Constantin Schumacher – antrenor principal SCM Râmnicu Vâlcea

Partide amicale:

SCM Râmnicu Vâlcea – Oltul Curtișoara(Liga 3, seria 5) 1-2; gol Oprescu

Afumați(Liga 2, loc 12) – SCM Râmnicu Vâlcea 2-1; gol Preda

Slatina(Liga 2, loc 14) – SCM Râmnicu Vâlcea 3-0; nu au jucat Dandea, Zaharia, Doman și Achim

11 februarie – Șelimbăr(Liga 2, loc 16) – SCM Râmnicu Vâlcea

14 februarie – SCM Râmnicu Vâlcea – Șelimbăr

20 februarie – SCM Râmnicu Vâlcea – Inter Sibiu(Liga 3, seria 6)

Pe 27 februarie, primul meci oficial al anului. Etapa 18, seria 6: SCM Râmnicu Vâlcea – Fărcășești.

„Am anunțat obiectivul de când am venit, promovarea. Mai avem 5 meciuri importante din sezonul regulat, partide pe care trebuie să le tratăm cu cea mai mare dorință de victorie”. Constantin Schumacher – antrenor principal SCM Râmnicu Vâlcea

În cele cinci rămase, sunt trei partide esențiale pentru vâlceni până la play-off. Cea cu Fărcășești, acasă, dar mai ales partidele din deplasare, ambele complicate, de la Lupeni si Mediaș. SCM este însă obligată să câștige tot, pentru a aduna cât mai multe puncte pentru un turneu final care se anunță dificil.

SCM este prima în clasamentul intermediar pentru play-off, dar sunt așteptate modificări

Se știe că în actualul sezon formula pentru promovare s-a modificat. Primele patru echipe din seria 6 vor fi împerecheate cu primele patru echipe din seria 5, pentru a forma unul dintre play-off-urile de promovare. Formațiile intră în play-off cu punctele și golaverajul adunate cu celelalte trei din propria serie. Fiecare echipă va juca, tur-retur, cu cele trei din seria cealaltă. La final, câștigătoarea de play-off va promova direct, în timp ce ocupanta locului 2 va juca baraj cu locul doi dintr-un alt play-off.

În acest moment, clasamentul intermediar de play-off, aferent seriilor 5 și 6, întocmit cu primele patru formații din fiecare serie, este condus de echipa vâlceană și arată astfel:

Însă este de presupus că situația se va modifica pe durata celor ultimelor cinci partide. Cu un program foarte greu, cel mai probabil Fărcășești nu va prinde primele patru locuri în seria 6, urmând a intra acolo Jiul, lucru care va modifica punctajul final al celorlalte formații. La fel, în seria 5, este de urmărit dacă Balș, actual loc 5, se va califica în play-off. Pentru vâlceni ar fi pozitiv ca nu Balșul să pătrundă în play-off, ci Alexandria, care are victorie împotriva CSU Craiova 2, actuala lideră din seria 5, principala pretendentă a SCM-ului la promovarea directă.

„Acum nu este foarte clară configurația finală a play-off-ului. Dar credcă echipele cu care ne vom bate pentru promovare sunt Craiova 2 și Clinceni. Craiovenii formează o echipă tânără, cu opt jucători sub 19 ani, care, aflăm, s-a întărit în această perioadă de transferuri. Deocamdată, însă, mingea se află la noi, pentru că va trebui să câștigăm cele trei meciuri importante, rămase din sezonul regulat”. Jean Turmacu, președinte secție fotbal SCM Râmnicu Vâlcea

Primarul Mircia Gutău și-a anunțat public susținerea, suporterii trebuie să fie lângă echipă

La sfârșitul lunii decembrie, într-o declarație publică, primarul Mircia Gutău și-a arătat susținerea pentru efortul echipei de a promova în Liga 2. Este pentru prima oară când primarul Râmnicului face o asemenea proclamație în ultimii ani, de aceea ea trebuie interpretată într-o cheie serioasă și practică.

„Este pentru prima dată când spun asta. Vreau ca echipa de fotbal a clubului SCM, echipa Râmnicului să promoveze în Liga 2. Are tot suportul meu”. Mircia Gutău – primar Râmnicu Vâlcea

Dincolo de anunțatele bune intenții ale edilului râmnicean, consider că mai ales suporterii trebuie să fie alături de echipă. Sunt șanse bune ca, după mulți ani, orașul Râmnicu Vâlcea să conteze din nou într-un eșalon important al fotbalului românesc. În fața unui play-off complicat, echipa are nevoie de încurajare continuă, și pe rețelele sociale, dar mai ales prin prezența la partide. Cu sinceritate, fără alte conexiuni și cu dorință arătată din tribunele stadionului din Zăvoi.