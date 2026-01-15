LIGA 3. RETROSPECTIVA ANULUI TRECUT ȘI PROIECȚIE PENTRU 2026. FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU, REVELAȚIA SERIEI 6, ÎNTRE CONFIMĂRI FOTBALISTICE ȘI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE

Pe 29 iunie 2025, FC Păușești-Otăsău bătea Nanov cu 3-0 în returul barajul de promovare cu AS Nanov și devenea a treia echipă vâlceană din Liga 3. Golurile lui Andrei Streinu și Bogdan Geantă, marcate incă din prima repriză, consfințeau parcursul fără de greșeală din campionatul județean, de asemenea câștigarea Cupei României județene, 1-0 cu Cozia Călimănești, tot Streinu. Au însemnat rezultelele unui lot valoros pentru acest nivel, pus în lumină cu entuziasm local în jurul echipei și cu bună colaborare cu cei din Pietrari, acolo FCPO unde a jucat meciurile din acest sezon.

Să reținem echipa din partida decisivă a promovării: Sporea – Boțocan, Lăzărescu, Uță, Roșianu – Iordache – Preda, Geantă, Trașcă, Rotea – Streinu, cu Sorin Bucuroaia antrenor principal și Mihai Lungan secund.

Fără vacanță. Contact dur cu Liga 3, continuare generoasă. Singura echipă care a învins liderul seriei 6

Vara nu a adus liniștea, pentru că FCPO a continuat să joace în Cupa României, fără a lua în derâdere competiția. A ieșit în sferturile de finală, după 0-1 cu SCM Râmnicu Vâlcea, punând însă pe masă o evoluție solidă, cu juniorul Boțocan în prim plan. Tot atunci, am notat plecarea lui Rotea, dar și a antrenorului secund Lungan, doar pentru câteva luni, după cum vom vedea mai încolo. Pe de altă parte, un transfer inspirat, cel al lui Ion Marian, venit de la Cozia Călimănești, care va deveni golgeterul echipei, alături de Lăzărescu și juniorul Ghiță, ultimul o altă achiziție bună.

Totuși, impactul cu divizia superioară a fost dificil. Două înfrângeri consecutive cu 0-4 în primele două etape și apăruseră destule semne de întrebare asupra capacității echipei de a rezista la un nivel superior. Spre lauda jucătorilor și a staff-ului, formația din Otăsău a continuat netulburată sezonul. Cu 7 victorii, 2 egaluri și 8 înfrângeri, FCPO a ocupat, pentru o nouă promovată, un onorabil loc 7 la final de pauză competițională de iarnă.

O performanță remarcabilă este faptul că Iordache si colegii săi au învins patru din cele cinci pretendente la play-off, inclusiv liderul detașat SCM Râmnicu Vâlcea.

1-0 cu Minerul Lupeni // 4-3 cu Fărcășești // 2-1 cu SCM Râmnicu Vâlcea // 1-0 cu Jiul Petroșani

O singură pată neagră, zic eu, înfrângerea de la Târgu Cărbunești, contra ultimei clasate. Însă trăgând însă linie după aceste prime 17 etape, notăm că Otăsăul a stat mai mereu bine în teren în fața adversarilor, cu un stil tactic elaborat, care a ”împins” frumos spre buturile adverse, adunând experiența unor Trașcă și Iordache cu tinerețea noilor veniți Ghiță, Zamura sau Predescu.

Asta în condițiile în care FCPO a străbătut momente dificile de-a lungul sezonului. Accidentarea, pentru câteva bune etape, a lui Streinu a privat atacul de vârful autentic, lăsând, poate, un efort suplimentar colegilor săi. O altă bornă neplăcută a fost plecarea, în decembrie, a antrenorului Sorin Bucuroaia, gest rămas și astăzi neînțeles.

În ultima partidă a anului trecut, 1-0 cu Jiul Petroșani, echipa folosită a fost Sporea – Boțocan, Lăzărescu, Uță, Fistogeanu – Predescu,Trașcă, Preda, Marian Ion, Ghiță – Streinu, cu Iordache și Geantă intrând după pauză, așadar 10 jucători care au realizat promovarea în vară, ceea ce sugerează stabilitatea lotului FCPO.

Golurile, în cele 17 etape de până acum, au fost marcate de următorii jucători:

Ionuț Lăzărescu 4 goluri, Ion Marian 4 goluri, Vlad Ghiță 4 goluri, Mihai Iordache 3 goluri, Andrei Streinu 2 goluri, Gabriel Zamura 2 goluri, Ianis Răduță 1 gol, Rareș Orbișor 1 gol, Claudiu Trașcă 1 gol, Bogdan Geantă 1 gol.

„Eu zic că am reprezentat cu cinste județul Vâlcea la acest nivel. Ne-am străduit să asigurăm condiții bune și cred că am reușit, alături de cei din Pietrari. Mulți ne-au cântat prohodul după primele două etape, dar noi am făcut ce știm. Am jucat fotbal și Dumnezeu ne-a răsplătit. Am fost o echipă, am strâns rândurile la greu, un mare mulțumesc jucătorilor pentru ceea ce au făcut până acum. De asemenea, și lui Sorin Bucuroaia, chiar dacă a părăsit echipa într-un mod nefiresc”. Cătălin Avan, primar Păușești-Otăsău

2026. S-a întors antrenorul Mihai Lungan, se retrage Dede Trașcă

La începutul iernii, FCPO a anunțat că, după plecarea lui Sorin Bucuroaia, postul de antrenor principal va fi ocupat de Mihai Lungan, sosit, ca să fie o legătură de nume, de la Păușești – Măglași. Văzut ca un bun motivator al jucătorilor, având experiența sezonului trecut, Lungan, care va fi ajutat de Ștefan Răducea, a semnat un contract valabil până în iunie 2027 și va avea mână liberă asupra formației.

Noul staff va trebui să gestioneze, într-o primă fază, mișcările de jucători din această iarnă. Astăzi, sunt clare anumite plecări, în timp ce la capitolul ”veniri” discuțiile sunt în toi, de înțeles că, până la semnare, numele sunt confidențiale. O singură venire certă.

Plecări – FCPO se va despărți de portarul Gabriel Grigore, de jucătorii de câmp Claudiu Trașcă aflat la final de contract, Ștefan Popa ”Dică”, ambii dorind să se dedice familiei, de asemenea va pleca Bogdan Geantă, pentru a se ocupa mult mai mult de antrenorat în zona juvenilă și Rareș Orbișor, care se va muta la Cluj cu serviciul.

Sosiri – Bogdan Geangală, 22 ani, mijlocaș central, de la Gilortul Târgu Cărbunești. Sunt discuții cu jucători de asemenea tineri, sub 25 de ani; un fundaș central de la ARO Câmpulung, trecut pe la FC Argeș, un mijlocaș de la Sepsi Sf Gheorghe, un atacant de la CSS Craiova 2007 și alți doi mijlocași, jucători vâlceni 2006 și 2008 mijlocași.

Reunirea lotului este prevăzută pentru 19 ianuarie, cu antrenamente luni-vineri, inclusiv un semi-cantonament de 5 zile, pe plan local, în perioada 2-7 februarie. FCPO va disputa o serie de amicale, dupa urmatorul program:

24 ianuarie – Păușești Măglași vs FCPO

31 ianuarie – Afumați vs FCPO, la Baza Sportivă Curtea de Argeș

7 februarie – Cozia Călimănești – FCPO

11 februarie – Păușești Măglași vs FCPO

14 februarie – Curțișoara vs FCPO

20 februarie – Viitorul Dăești – FCPO

Pe 27 februarie, primul meci oficial al anului. Etapa 18, seria 6 – CSM Târgu Jiu – FCPO.

” Mă bucur că fac parte din acest proiect, pe care-l văd unul solid, bazat pe seriozitate și pe o gândire pe termen lung. Referitor la obiective, cele pe termen scurt sunt angrenarea noilor jucători în circuitul echipei și o pregătire foarte bună în perioada rămasă până la începerea campionatului. Va trebui să acumulăm cât mai mult pe toate planurile și să încercăm să scoatem maxim din fiecare meci din cele cinci rămase până la începerea playout. Consider ca avem un lot bine structurat, atât valoric cât și numeric, personal am mare încredere în băieți și sunt sigur ca vom face lucruri frumoase în perioada urmatoare!”. Mihai Lungan, antrenor principal FC Păușești-Otăsău

Stadionul și asocierea între UAT-uri, alte două provocări majore pentru cei din Paușești-Otăsău în acest an

Început în 2024, susținut de investițiile Consiliului Județean Vâlcea și Consiliului Local, noul stadion din Păușești-Otăsău reprezintă o altă bornă a ambițiilor sportive a celor de acolo. Arena va dispune de 250 locuri pe scaune, teren sintetic și vestiare corespunzătoare, tot ce trebuie pentru omologare la nivel național. Ultimele date arată că, dacă lucrările se vor relua în februarie, stadionul ar putea fi gata în luna august.

În același timp, UAT Pășești-Otăsău va încerca să beneficieze de prevederile noi Legi a Sportului, care ar da posibilitatea asocierii cu UAT Pietrari. Realizarea acestui proiect ar asigura o stabilitate financiară mai mare pentru echipa de Liga 3, alături de o echipă în Liga 4 si alte patru formații de juniori.