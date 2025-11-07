LIGA 3. ÎN ZĂVOI, SCM RÂMNICU VÂLCEA – JIUL PETROȘANI, DERBY-UL SERIEI 6, ORELE 14,00. TRIBUNE POPULATE SĂ FIE!

➡ Derby-ul seriei 6 din Liga 3. Lidera SCM Râmnicu Vâlcea are 27 puncte, iar Jiul numără 23 puncte, locul 2.

➡ Ambele echipe sunt neînvinse în turul campionatului. Minerii vin după trei rezultate consecutive de 2-2 în deplasare, între care cel de la Fedeleșoiu. Vâlcea n-a scăpat niciun punct acasă în cinci partide, golaveraj 16-2.

➡ Medie de vârstă echipă: SCM Râmnicu Vâlcea 25,6 – Jiul 22, 5. Apărarea Jiului are o medie de vârstă de 21 ani, ceea ce ar putea însemna o pâine de mâncat pentru experimentații vâlceni.

➡ În tur, la Petroșani a fost 0-0, pe 30 august, în prima etapă.

‼ Dacă Vâlcea câștigă astăzi, am putea considera că sezonul regulat și-a aflat lidera. Și mai valoros, punctele vor conta în play-off, acolo unde se va decide promovata directă în Liga 2.

‼ SCM Râmnicu Vâlcea – Jiul Petroșani, vineri, 7 noiembrie, ora 14, în Zăvoi.

‼ Meci extrem de important, la care susținerea trebuie să fie maximă. Intrarea este liberă. Poftiți în tribune să-i încurajăm pe ai noștri!

HAIDE, VÂLCEA!