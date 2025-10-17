LIGA 3, ETAPA 9. SCM RÂMNICU VÂLCEA – MINERUL LUPENI 2-0 (1-0). SCHIMBĂRILE NOROCOASE

⚽ Un 2-0 obținut cu forcepsul de SCM Râmnicu Vâlcea în fața Minerului Lupeni, după o partidă lentă și cu destule greșeli de ambele părți.

➡️ Constantin Schumacher a operat patru schimbări față de „primul unsprezece” de la Târgu Jiu, semn că nemulțumirea mocnește pe-acolo, pe banca tehnică. Doar că Vâlcea a început cum a terminat partida anterioară, lent și fără orizonturi periculoase. Minerii, cu patru stranieri în echipă, au ocupat bine mijlocul terenului și în minutul 20 aveau deja patru șuturi la poartă, două dintre acestea cu Gherghuș salvator. Și când tensiunea creștea în tribune, „Jucați, băi, fotbal”, Providența scoate „șeptarul” pentru vâlceni. Iese Sălcianu, capul spart, două copci, 10 zile repaus, sănătate, Alex ! Intră Pintilie, tizul fundașului de fier al Chimiei de altădată. Și peste 30 de secunde, după un corner, mingea trimisă de Pintilie cu capul lovește încheietura barelor pe interior, parcă amândouă barele le-a lovit, da, și aterizează cuminte în poartă. 1-0 și nimic interesant până la pauză.

➡️ La reluare, la SCM intră Oprescu, pentru ceva mai multă viteză pe atac. Iese Doman, apatic și confuz. Deja-vu. În minutul 48, Oprescu marchează, șut de la vreo 11 metri, pe sub portar, pentru a tempera cumva vâltoarea din tribune. Și liniștește și jocul. Chiar dacă oaspeții atacă mai mult după, nu au vână. Ba chiar, spre final, dublă ocazie pentru vâlceni, cu Rusu și Ciortan în prim-plan. Asta a fost.

✌️ Victorie muncită, al cărei cel mai mare merit este că a detașat din nou Vâlcea la patru puncte distanță de Jiul. Asta pentru că Viitorul Dăești a ținut piept celorlalți mineri, din Petroșani, 2-2 la Fedeleșoiu.

Au jucat:

👉 SCM Râmnicu Vâlcea: Gherghuș – Croitoru, Dandea, Sălcianu, Mitulețu – Brînzan, Achim, Doman, Preda – Ivan, Ciortan. Au intrat pe parcurs : Dănilă, Pintilie, Oprescu, Ivan, Saraolu.

👉 Minerul Lupeni: de Souza – Mar, Popa, Chițimia, Toma – Sima, Baidoo, Trip, Tabnore – Lemac, Eshun.