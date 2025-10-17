LIGA 3, ETAPA 9. ASALTUL VĂII JIULUI ASUPRA VÂLCII. DOUĂ PARTIDE TARI ASTĂZI, ÎN ZĂVOI ȘI LA FEDELEȘOIU

Destinul a făcut ca cele echipe din Valea Jiului să joace astăzi în Vâlcea, în două partide care vor impacta ambii poli ai clasamentului.

➡SCM RÂMNICU VÂLCEA – MINERUL LUPENI, stadion 1 Mai, ora 15,00

👉Pe arena din Zăvoi, SCM Râmnicu Vâlcea întâlnește Minerul Lupeni, într-o înfruntare care nu va fi deloc simplă pentru gazde. Despărțită de lidera SCM de șase locuri și nouă puncte în clasament, Minerul se prezintă cu rezultate contradictorii în deplasare. 1-1 la Gilortul, codașa seriei, victorie la Mediaș, echipă de play-off. Plus un 0-1 la FCPO. Foarte probabil ca cei din Lupeni sa aibă obiectiv play-off-ul. Dar Vâlcea este favorită. Și pentru că stă imbatabilă acasă și poate pentru că au de luat o mică revanșă după repriza secundă mai puțin reușită de la Târgu Jiu.

➡VIITORUL DĂEȘTI – JIUL PETROȘANI, stadion Fedeleșoiu, ora 15,00

👉Foarte interesantă se anunță și partida de la Fedeleșoiu. În căutarea primei victorii, Viitorul Dăești întâlnește cealaltă formație din Valea Jiului, vicelidera Jiul Petroșani. Meci foarte dificil pentru dăeșteni contra echipei care aleargă alături de SCM spre fotoliul de lideră. Echilibrul va persista însă acolo, Dăeștiul este capabilă de un meci bun, cu punct(e) la final.

🔝Succes echipelor vâlcene, haideți pe stadioane!