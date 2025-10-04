  • Home
  • Fotbal
  • LIGA 3, ETAPA 7. SCM RÂMNICU VÂLCEA, MECI IMPORTANT LA FĂRCĂȘEȘTI. FCPO ȘI DĂEȘTI JOACĂ ACASĂ.

LIGA 3, ETAPA 7. SCM RÂMNICU VÂLCEA, MECI IMPORTANT LA FĂRCĂȘEȘTI. FCPO ȘI DĂEȘTI JOACĂ ACASĂ.

Scris deGabriel Săndulescu, 4 octombrie 2025

E derby astăzi la Fărcășești, orice am zice. SCM Râmnicu Vâlcea, lidera seriei a 6 din Liga 3, întâlnește formația locală Vulturii, locul trei în clasament.

⚽Neînvinse ambele echipe, patru puncte diferență în favoarea vâlcenilor. Dar, dincolo de ierarhii, nimeni nu uita că, acum câteva săptămâni, într-o partidă contând pentru Cupa României, gazdele de astăzi au bătut SCM cu 3-2, tot pe stadionul lor. Ceea ce a părut o surpriză atunci, a primit, iată, confirmare, prin evoluția solidă a „vulturilor” în aceste șase etape. La antrenamentul de miercuri, Bogdan Rusu a declarat că „Nu mai contează meciurile anterioare, noi trebuie să ne facem treaba și să câștigăm”. Dacă, din punct de vedere medical, Vâlcea nu are îngrijorări, o problemă ar putea fi starea terenului, în aceste împrejurări ploioase. S-ar părea că la ora partidei nu va ploua, însă un cunoscător al gazdelor ne-a avertizat că ” Dacă plouă rău, terenul cam ține apa”. Ceea ce, desigur, ar fi în defavoarea echipei vâlcene, pe faza de construcție.

Să fim optimiști și alături de SCM, într-o partidă importantă și pentru punctele puse în joc, în perspectiva play-off-ului.

📍Partida începe la ora 15

Haide, Vâlcea!

➡️Tot astăzi, de la aceeași oră:

👉FC Păușești-Otăsău – CSM Târgu Jiu

👉Viitorul Dăești – Unirea Bascov

➡️Ieri, ARO Câmpulung – Jiul Petroșani 2-2 și minerii vin la un punct în spatele Vâlcii.