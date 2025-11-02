LIGA 3, ETAPA 11. VIITORUL DĂEȘTI FACE 2-2 CU ARO CÂMPULUNG. BINE ȘI AȘA!

Gata-gata ca Viitorul Dăești să dea pe pere ce-a luat pe mere etapa trecută la Pietrari. Un 2-2 smuls pe final, care o fixează pe locul 11 al clasamentului la finalul turului.

Să fim onești, ARO Câmpulung a avut marile ocazii ale meciului, ratând oportunități rarisime în repriza secundă, chiar jucand in nouă oameni de câmp, după eliminarea lui Șerban. Două bare, de alte două ori fundașii gazdă au scos de pe linia porții. De altfel, momentul psihologic s-a consumat în minutul 78, la 1-2, când Bebe Vasile(sper să nu greșesc) a degajat mingea de pe linia porții. Scăpați, dăeștenii au egalat în minutul 86, prin Pîrvulescu. Au asediat careul oaspeților ultimele minute, cu o fază discutabilă de penalty, dar atât.

Goluri :

⚽0-1, minutul 8, Șerban, șut sigur din dreapta, fiind nemarcat

⚽1-1, minutul 18, Radu Birzan, șut frumos de la vreo 20

⚽1-2, minutul 71, Jarcă, lovitura cu capul de pe stânga, de asemenea nemarcat

⚽2-2, minutul 86, Pîrvulescu, reluare în poarta goală, după ce portarul advers a scăpat mingea în față

Au jucat:

👉Viitorul Dăești: Vlădoi – Bălașa, Ghiță, Pîrvulescu, Vasile – Iana, Bīrzan, Tudorescu, Iordache Daniel – Sîrbu – Dinu. Au intrat după pauză Lazăr, Mihăilă, Rotaru.

👉ARO Câmpulung: Strizu – Mitrache, Oprescu, Radu, Cacior, Șerban, Dumitru, Robu, Călin, Jarcă, Turcin. Au intrat după pauză: Jenaru, Pleșa, Nițu, Grecu.