CĂTĂLIN DOMAN ȘI CONSTANTIN SCHUMACHER, DECLARAȚII DUPĂ VICTORIA CLARĂ CU ACS MEDIAȘ

👉 Cătălin Doman: „Am început bine meciul, cu golul din minutul doi. Pe fondul ăsta, ne-am ușurat cumva sarcina, ceea ce aveam de făcut. Apoi am presat constant, a venit și golul doi. Am dominat clar prima repriză, ei nu ne-au pus probleme. Ne-am desprins în repriza secundă,

Per total, un joc reușit al nostru, unul dintre cele mai bune din acest sezon. A fost important să luăm punctele astăzi, noi credem că Mediașul va fi în play-off. Acum vine Jiul, meci la fel de important, este o echipă pe care o respectăm. Noi tratăm orice adversar cu seriozitate maximă. Trebuie să continuăm pe această linie bună, avem toate ingredientele pentru a câștiga toate partidele, indiferent de adversar”.

👉 Constantin Schumacher (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Sunt mulțumit de joc și că am învins clar. Avem calitate, avem valoare, important este să le punem pe teren și să facem totul ca o echipă. Și-atunci nicio echipă nu ne va sta în cale. Îmi pare bine pentru jocul de astăzi, am avut multe șanse de a marca, iar toate astea vin din calitățile jucătorilor, din ceea ce facem la antrenament și am încredere că pot să facă mult mai multe lucruri bune, să fie conectați doar la fotbal. Tot timpul este loc de mai bine, așa și pentru partida cu Jiul. Sunt sigur că, dacă vom fi la fel de motivați, de concentrați, vom face un joc și mai bun. Victoriile aduc victorii, iar asta ne trebuie nouă în acest moment. Ce îmi doresc eu este ca lumea să fie în tribune pentru a încuraja acești jucători, care fac tot posibilul pentru a promova și pentru a aduce o bucurie acestui oraș”.