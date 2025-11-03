Istoria devine interactivă și gratuită, cu „Ora de Istorie”, în Vâlcea

Imaginați-vă o istorie care nu se rezumă la manuale grele și liste de date, ci devine o aventură prin timp. „Ora de Istorie” transformă lecțiile tradiționale în povești interactive, oferind schițe de curs gata de folosit și resurse digitale 100% gratuite, accesibile tuturor elevilor și profesorilor din România. Lansată în 2021, platforma oradeistorie.ro s-a impus rapid ca una dintre cele mai apreciate și valoroase resurse educaționale gratuite.

Resurse gratuite și gata de folosit

Pe platformă, elevii și profesorii găsesc teste, fișe de lucru, planificări, prezentări video, dicționar istoric, materiale multimedia, chestionare interactive și schițe de lecții – toate fără niciun cost. Astfel, istoria devine mai vizuală, mai interactivă și mai ușor de predat sau învățat, oferind profesorilor instrumente gata de utilizat și elevilor experiențe de învățare captivante.

Popularitate și impact în județul Vâlcea

La nivel național, peste 2 milioane de persoane au accesat platforma de la lansare, iar anual peste 600.000 de vizitatori unici folosesc resursele gratuite. În județul Vâlcea, aproape 6.700 de elevi și profesori au explorat lecțiile și schițele de curs în ultimul an școlar, descoperind cât de simplu și plăcut poate fi să înveți istoria interactiv. Comunitatea online include aproape 100.000 de urmăritori pe rețelele sociale, iar peste 7.000 de abonați primesc lunar newsletter-ul gratuit cu materiale educaționale.

Asociația „Ora de Istorie”: gratuitate și sprijin pentru educație

Pentru a menține și dezvolta platforma, a fost creată Asociația „Ora de Istorie”, o organizație non-profit care promovează educația digitală gratuită și valorile culturale. Echipa asociației dezvoltă constant noi proiecte și direcții educaționale:

integrarea de modele 3D și materiale multimedia în lecții;

lansarea unui forum interactiv pentru elevi și profesori;

dezvoltarea unui asistent educațional bazat pe inteligență artificială;

adaptarea platformei pentru elevii cu dizabilități;

organizarea de ateliere și lecții deschise în locuri istorice.





Implicare comunitară pentru educație gratuită

Succesul „Ora de Istorie” se bazează pe sprijinul comunității. Companiile, instituțiile și persoanele fizice pot contribui prin:

donații sau granturi;

parteneriate educaționale pe termen lung;

resurse materiale, precum cărți sau materiale didactice, distribuite gratuit elevilor.





Partenerii beneficiază de promovare pe site, pe rețelele sociale și în cadrul evenimentelor educaționale, devenind parte dintr-o inițiativă națională de educație gratuită.

Profesorii vâlceni, invitați să contribuie

Profesorii de istorie din județul Vâlcea pot încărca propriile schițe de lecții și materiale didactice, care vor fi disponibile gratuit pentru colegi și elevi din întreaga țară. Materialele pot fi trimise direct pe site:

👉 https://oradeistorie.ro/incarca-un-material-didactic/

O platformă gratuită cu impact real

„Ora de Istorie” nu este doar un site, ci o inițiativă gratuită care îmbină tradiția cu inovația. Fiecare lecție devine o călătorie prin trecut, iar elevii învață să înțeleagă și să aprecieze istoria, în timp ce profesorii primesc instrumente concrete pentru predare atractivă și interactivă.