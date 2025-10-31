LIGA 3, ETAPA 11. SCM RÂMNICU VÂLCEA BATE CLAR MEDIAȘUL. 3-1 ȘI PRIMUL LOC LA FINALUL TURULUI

Siguranță a transmis jocul SCM astăzi, de bun augur pentru întâlnirea la fel de importantă de vinerea viitoare, cu Jiul Petroșani. Un 3-1 pe subiect și la obiect, cu care Vâlcea termină turul în frunte.

☑️Practic, meciul a început de la 1-0. Doman a pasat scurt către Rusu, al cărui șut deviat a scuturat plasa.Apărare sigură a Vâlcii, în fața căreia veteranul Astafei s-a zbătut în van, în timp ce în atac Oprescu a fost mereu un pericol pentru oaspeți. Din recentrarea lui, Doman a marcat golul doi, chiar din gura porții, minutul 33. Liniște până la pauză.

☑️La reluare, oaspeții au făcut pasul mai in față, dar fără a fi cu adevărat periculoși. În schimb, Preda, deschis frumos de Doman, a tras în portar. Tot Doman, bună evoluție, împins mai spre poartă de antrenorul Schumacher, a mai lovit o dată, o „parabolă” din colțul careului, care i-a cam îndoit mâinile nefericitului portar medieșean de 17 ani, iar mingea s-a culcat cuminte în poartă. Apoi Zaharia a trimis un șut care a șters transversala. Mediașul a încercat mai mult spre final, obținând punctul de onoare.

☑️Cum spuneam, evoluție solidă pentru vâlceni, concentrați și cu poftă de joc. Aplauze meritate, ceva mai mulți suporteri astăzi, iar susținerea din tribune trebuie să continue.

Golurile :

⚽1-0, minutul 2, Rusu,

⚽2-0, minutul 35 Doman

⚽3-0, minutul 60, Doman

⚽3-1, minutul 80, Greu

Au jucat:

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Micle – Croitoru, Dandea, Sălcianu, Mitulețu- Simion, Achim, Doman, Dănilă – Oprescu, Rusu, Au intrat după pauză: Preda, Zaharia, Saraolu, Pintilie, Constantinescu.

👉ACS Mediaș: Filipescu – Frîncu, Luca, Avram, Maxim – Țala, Hamzu – Noian, Irlandeză, Banda – Astafei. Au intrat după pauză: Faloba, Roșu, Pajco, Hășmășan, Greu.