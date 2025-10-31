LIGA TREI, ETAPA 11. SCM RÂMNICU VÂLCEA – MEDIAȘ, ORELE 15,00. HAIDEȚI ÎN TRIBUNE SĂ SUSȚINEM VÂLCEA!

🔥 Opt zile de foc pentru fotbaliștii SCM Râmnicu Vâlcea încep astăzi, în Zăvoi, cu partida contra echipei ACS Mediaș, ocupanta locului trei în clasamentul seriei. Zic de „foc” pentru că vinerea viitoare urmează Jiul Petroșani, iar două victorii ar pune bine SCM- ul în trenul spre Liga 2. Practic, odată cu etapa 11, se încheie turul de campionat, iar returul startează chiar peste o săptămână.

➡ Așadar, Mediaș, astăzi, într-o partidă periculoasă, care ar trebui să adune mai mulți suporteri în tribune. Antrenată de Cosmin Vîtcă, fostul portar cu o carieră puternică în Liga Națională, Mediașul este singura echipă neînvinsă în partidele din deplasare, atenție, câștigându-le pe toate ! Trei din ultimele patru meciuri au fost câștigate în minutul 90, ceea ce înseamnă pregătire fizică bună, la fel un moral solid. De altfel, Cosmin Vîtcă ne avertizează: „Ne așteaptă un adversar foarte puternic, care care joacă foarte bine, care are jucători cu experiență, de un alt nivel. Noi mergem la Vâlcea cu entuziasm, cu plăcere, să jucăm fotbal. Am încredere în jucători că vom face un rezultat bun”, pe pagina de FB a Mediașului.

➡ După ce am văzut la antrenamentul de ieri după-amiază, Vâlcea pare pregătită pentru joc bun și victorie. Băieții au tras intens toată săptămâna și sunt prevăzători, chiar căpitanul Alexandru Dandea exprimând acest lucru. La rândul său, antrenorul Constantin Schumacher crede că „E un meci dificil, pe care, dacă vrem să fim în top, nu avem decât să-l câștigăm. Trebuie să avem încredere și determinare. Și ar mai utilă prezența suporterilor, cât mai mulți, cu încurajări și scandări”.

🙏 Da, gândesc la fel ca Dandea și Schumacher. O spun simplu, fără înflorituri: Haideți în tribune, să fim alături de Vâlcea în drumul spre Liga 2!

📌 Meciul se joacă în Zăvoi, de la ora 15.

HAIDE, VÂLCEA!