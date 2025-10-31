LIGA 3, ETAPA 11. FCPO, EGAL LA SIBIU. SÂMBĂTĂ, VIITORUL DĂEȘTI – ARO CÂMPULUNG

☑️Rezultat bun obținut de FC Păușești-Otăsău în ultima etapă a turului. 2-2 pe terenul lui Inter Sibiu, după o a doua repriză emoțională, în care a egalat de două ori și a ratat victoria în ultimele secunde.

Goluri:

⚽1-1, Streinu, minutul 52

⚽2-2, Trașcă, minutul 90+1

Mari șanse ca FCPO să încheie turul pe locul 6.

👉Sâmbătă, 1 noiembrie, de la orele 14,00, Viitorul Dăești întâlnește acasă ARO Câmpulung. În cazul unei victorii, dăeștenii vor urca pe locul 8.

📷FCPO pagina Facebook