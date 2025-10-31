Biblioteca recordurilor…la ceas aniversar: 75 de ani de existență!

Am sărbătorit 75 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.

Cu un fond de carte de peste 500.000 de volume și cu o cupola-vitraliu unică în lume, biblioteca noastră a crescut frumos, devenind astăzi un reper al culturii vâlcene.

În ultimii 10 ani, noi – Consiliul Județean Vâlcea – am investit aici cum nu s-a mai investit niciodată.

Am renovat clădirea, am dotat-o cu echipamente moderne, inclusiv tipografie, am creat spații de cazare și am amenajat una dintre cele mai moderne săli de conferință din județ.

Un proiect de suflet, care este aproape de final – terasa literară – va fi un loc de întâlnire pentru tinerii vâlceni și iubitorii de cultură.

Toate aceste investiții au avut un scop clar: să menținem cartea atractivă pentru tineri.

Mulțumesc tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea acestei biblioteci și celor care o slujesc astăzi cu devotament. Prin munca lor, cartea rămâne vie, iar cultura vâlceană continuă să crească.

La mulți ani, Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea