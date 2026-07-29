LIGA 2:

LOTUL DE JUCĂTORI AL SCM RÂMNICU VÂLCEA PENTRU SEZONUL 2026-2027

Mai sunt doar 3 zile până la startul Ligii 2, când SCM Râmnicu Vâlcea va juca în Zăvoi cu Popești-Leordeni, sâmbătă, 1 August, ora 11.

🔹După 10 ani lipsă din eșalonul secund, vâlcenii vor ataca noul sezon cu un lot format din 32 jucători, 16 confirmați dintre cei care au realizat promovarea plus 16 noi veniți.

🔹În perioada premergătoare startului Ligii 2, SCM Râmnicu Vâlcea a efectuat 16 transferuri, cel mai sonor nume fiind al atacantului Dragoș Huiban-36 ani, venit de la retrogradata din Superligă Metaloglobus București.

🔹Medie de vârstă a întregului lot – 23,66 ani

🔹Medie de vârstă a ceea ce îmi imaginez eu că va fi primul „unsprezece”: 27,3 ani. Este o anticipare personală asupra titularilor, pe care, totuși, nu o dezvălui aici, respectând o dorință de confidențialitate a conducerii echipei.

🔹În partidele oficiale, pe teren este necesară prezența permanentă a doi juniori: un junior 2008 obligatoriu alături de altul 2006 sau 2007.

👉Iată care este lotul SCM Râmnicu Vâlcea pentru sezonul 2026–2027

Portari:

* FRĂȚILĂ VALENTIN FLORENTIN (18.04.2008) – Număr pe tricou 12

* GHERGUȘ RĂZVAN GABRIEL (21.06.2005) – 1

* CIUBOTARIU RAREȘ ANDREI (26.06.2006) – 45

Fundași:

* CROITORU EDUARD IONUȚ (28.01.2006) – 77

* ULEIA IONUȚ ALEXANDRU (21.02.2006) – 21

* DANDEA ALEXANDRU ADRIAN (23.01.1988) – 30

* MANEA MARIAN (23.06.2000) – 2

* SĂLCIANU ALEXANDRU (13.08.1993) – 4

* PANAITE RADU ANDREI (29.07.2008) – 3

* GEORGESCU VLADIMIR ANDREI (10.11.1998) – 25

* MITULEȚU CONSTANTIN ALEXANDRU (11.11.2003) – 16

* PIȚIGOI DARIUS VALENTIN (27.02.2009) – 70

* DUMITRA JOHN DAVID ( 30.03.2007) – 5

Mijlocași:

* ACHIM ALEXANDRU VLAD (07.04.1989) – 6

* TRAȘCU ANDREI SILVIAN (19.01.1997) – 19

* FLORESCU BOGDAN GABRIEL (21.10.2003) – 8

*IONESCU VLAD (07.07.2006) – 26

* BUTIȘTEANU DANIEL TEODOR (19.08.2008) – 80

* CONSTANTIN VASILE NICOLAE (18.01.1998) – 10

* DANCIU MARIAN (24.04.2002) – 37

* GRIGORE DARIUS (09.03.2007) – 17

* OPRESCU GINO ȘTEFAN (18.08.2005) – 99

* TOMȘA RAREȘ FABRIZZIO (31.07.2006) – 73

* NISTOR ERIC MIHAI (08.06.2007)- 20

* SARAOLU IOAN ALEXANDRU (27.01.2008) – 24

* IONICĂ ANDREI ȘTEFAN (21.10.2008) – 23

Atacanți:

* PITULAC BOGDAN (23.02.2008) – 98

* LEMAC BRIAN ROLAND (15.09.1995) – 9

* HUIBAN DRAGOȘ IONUȚ (29.01.1990) – 11

* IVAN GEORGE SEBASTIAN (25.03.1997) – 97

* DOMAN PETRE CĂTĂLIN (30.01.1988) – 29

* STĂTESCU GHEORGHE OCTAVIAN (15.04.2010 )- 18

🔹Altfel, se așteaptă un acord de împrumut de la FC Voluntari pentru portarul Hodor.

👉Staff SCM Râmnicu Vâlcea:

🔹CONSTANTIN SCHUMACHER – antrenor principal

🔹VALENTIN NĂSTASE – antrenor secund

🔹VIOREL DUMITRESCU – antrenor cu portarii

🔹RAUL TEODORESCU – manager sportiv

🔹ȘTEFAN BULMAGĂ – preparator fizic

🔹ALEXANDRU DRĂGUȘIN – analist video

🔹ROBERT DUCA – Kinetoterapeut

🔹ADRIAN OTEȘANU – Kinetoterapeut

🔹VICTOR STAN – Maseur

🔹BIANCA PARASCHIVA – Medic