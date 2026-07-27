Alin Voiculeț, director CAS Vâlcea: „Dialogul cu furnizorii înseamnă servicii mai bune pentru fiecare asigurat”

Atunci când legislația se modifică, iar sistemul de sănătate evoluează permanent, comunicarea dintre instituții și furnizorii de servicii medicale devine la fel de importantă ca actul medical în sine.

Pornind de la această convingere, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea au organizat, în perioada 20–24 iulie 2026, întâlnirile trimestriale de lucru cu furnizorii aflați în relație contractuală cu instituția.

Pe parcursul celor cinci zile au fost organizate sesiuni dedicate fiecărei categorii de furnizori – medici de familie, medici specialiști, spitale, farmacii, furnizori de servicii paraclinice, îngrijiri medicale la domiciliu, dispozitive medicale, dializă, medicină fizică și de reabilitare, asistență medicală dentară și transport sanitar.

Întâlnirile au fost mai mult decât o prezentare a modificărilor legislative. Ele au reprezentat un spațiu de dialog în care furnizorii au putut adresa întrebări, au semnalat dificultățile întâlnite în activitatea curentă și au primit clarificări privind aplicarea prevederilor legale și contractuale.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme privind aplicarea noilor reglementări, respectarea obligațiilor contractuale, utilizarea platformelor informatice, actualizarea documentelor, precum și modalități prin care activitatea poate deveni mai eficientă atât pentru furnizori, cât și pentru instituție.

Un accent deosebit a fost pus pe prevenirea situațiilor care pot genera neclarități sau dificultăți în relația contractuală. Prin exemple concrete și explicații adaptate fiecărui domeniu, specialiștii CAS Vâlcea au urmărit ca informațiile transmise să poată fi aplicate imediat în activitatea de zi cu zi.

În același timp, reprezentanții furnizorilor au venit cu observații și propuneri privind îmbunătățirea comunicării cu instituția, simplificarea unor activități administrative și identificarea unor soluții practice pentru problemele întâlnite în sistemul de sănătate.

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, ec. Alin Costinel Voiculeț, consideră că astfel de întâlniri reprezintă o investiție în încredere și colaborare.

„În spatele fiecărui contract se află oameni care lucrează pentru sănătatea comunității. De aceea este important să discutăm deschis, să explicăm modificările legislative, să ascultăm dificultățile întâmpinate de furnizori și să găsim împreună cele mai bune soluții. Cred că o relație bazată pe comunicare și respect reciproc se reflectă, în final, în servicii medicale mai bune pentru fiecare asigurat”, a precizat Voiculeț.

Concluziile întâlnirilor confirmă că dialogul constant dintre Casa de Asigurări de Sănătate și furnizorii de servicii medicale reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru aplicarea unitară a legislației și pentru dezvoltarea unui parteneriat solid în beneficiul pacienților.

Reprezentanții CAS Vâlcea promit că vor continua organizarea acestor întâlniri și ori de câte ori va fi necesar vor promova sesiuni tematice de informare și clarificare, cu convingerea că un sistem de sănătate performant se construiește prin colaborare, responsabilitate și încredere reciprocă.