Mai poftiți pe la noi

Dronele încărcate cu explozibil care încalcă spațiul aerian al țării au devenit o obișnuință. La început au fost tratate cu proteste diplomatice, alerte și atenționări pentru populația din zonă, emoție și discursuri politicianiste. Cam ca la urs. Câinii latră, drona trece. După ce o drona rusească a lovit un bloc din Galați, înregistrându-se si primii răniti, modul de abordare a problemei s-a schimbat radical. Autoritătile și-au dat seama ca trebuie sa facă ceva mai mult pentru protejarea populației civile. Distrugerea dronelor trebuia autorizata încă de la prima incursiune.

Acum e clar ca ceea ce se credea a fi niste drone ratacite, care au pierdut contactul cu punctul de comanda, de fapt sunt componentele unei campanii coordonate ce face parte din razboiul hibrid. Scopul este de a testa capacitatea de reactie a armatei, de a-i identifica vulnerabilitatile, de a folosi teme de dezinformare. Si au identificat destule. Balbaiala din primele zile n-a facut decat sa incurajeze alte incursiuni peste granita.

Pentru prima data, o drona Shahed de provenienta ruseasca a fost angajata in lupta si distrusa de un avion F16 pe un camp de langa localitatea Padina, judetul Buzau. Ancheta procurorilor a contrazis prima versiune a armatei, aceea ca a zburat liniar, aratand ca pe parcursul avut pe teritoriul Romaniei si-a schimbat directia de mai multe ori. Mai mult, un alt avion de lupta cu echipaj italian a incercat sa o neutralizeze anterior, dar a ratat tinta, racheta interceptoare formand un crater pe un camp din judetul Braila. Toate astea arata ca intrarea neautorizata in spatiul aerian romanesc nu a fost deloc intamplatoare. La nici 24 de ore de la primul atac o noua drona a beneficiat de o intampinare adecvata, fiind distrusa pe raza localitatii Sfantul Gheorghe de acelasi pilot roman cu aceeasi aeronava F16. S-a specializat comandorul. Mai poftiti pe la noi pare sa le spuna. Iar in timp ce scriam aceste randuri o a treia drona ruseasca a fost doborata de aviatia de vanatoare a Romaniei.

Problema care se pune in aceste cazuri este pretul unei rachete interceptoare, mult mai scumpa decat drona. Daca vom avea in fiecare zi de distrus cate o drona s-ar putea ca stocul de munitie sa se epuizeze rapid. Dar deja vorbim de o alta faza a conflictului, de extinderea lui prin contagiune, de implicarea NATO in mod direct.

La cum se prezinta lucrurile pe front, o escaladare ar fi in primul rand periculoasa pentru Rusi. Ucrainienii detin suprematia pe cerul Rusiei si lovesc zilnic tot mai adanc in teritoriul inamic. Razboiul aerian a depasit ca importanta confruntarea terestra, unde armatele s-au blocat pe aceleasi aliniamente de luni, chiar ani. Toti expertii sunt de parere ca ceva trebuie sa se intample pe campul de lupta, iesit din comun, in urmatoarele luni. Rusia nu va mai rezista mult timp sub asaltul nimicitor al dronelor ucrainene. Ori va gasi un antidot, ori va pierde definitiv razboiul. O cotitura in evolutia ostilitatilor este asteptata de toata lumea.