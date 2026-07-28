Primăria Râmnicului a finalizat podul de la Cetățuia. Zona este ferită, acum, de inundații

Primăria Municipiului prin Direcția Administrării Domeniului Public a finalizat la începutul acestei săptămâni o amenajare complexă de reabiliare a unui pod aflat în zona Cetățuia – la intersecția străzilor Liviu Rebreanu și Dealul Malului cu intrarea Cetățuia. Lucrările de anvergură au vizat nu numai repararea podului existent, cât și îndiguiri și regularizări de albii din zonă, astfel încât chiar și în condiții de precipitații abundente, traficul auto și pietonal pe această structură să se desfășoare fără probleme. Lucrarea vine în continuarea altor investiții din zonă ce au vizat preponderent asfaltarea de căi carosabile.