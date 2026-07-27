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  • Comunicat de presă finalizare proiect: „Fabrica de reciclare în domeniul textile în cadrul MINET SA”

Comunicat de presă finalizare proiect: „Fabrica de reciclare în domeniul textile în cadrul MINET SA”

Scris deCurierul de Valcea, 27 iulie 2026