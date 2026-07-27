HomeAnunturiComunicat de presă finalizare proiect: „Fabrica de reciclare în domeniul textile în cadrul MINET SA” Comunicat de presă finalizare proiect: „Fabrica de reciclare în domeniul textile în cadrul MINET SA” Scris deCurierul de Valcea, 27 iulie 2026 Distribuie pe:Tweet Partajează prin WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp Mai mult Trimite unui prieten un email cu o legătură(Se deschide într-o fereastră nouă) Email Imprimare(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare Similare