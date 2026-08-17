David e Goliat

Un sportiv imens a reușit o performanță uluitoare. Al treilea tandem de medalii de aur la campionatele europene, în probele de 100 și 200 metri liber, n-a mai reușit nimeni până acum. Recordul din anii 90 al rusului Popov a fost depășit de… Popovici. Iar românul mai are multe de spus în acest sport, la nici 22 de ani. A câștigat cam tot ce se putea, medalii de aur la europene, mondiale, olimpiade, recorduri peste recorduri, a venit și la campionatele naționale unde a concurat cu ai noștri, mare lucru. De-acum competiția se duce cu sine însuși.

David Popovici este și un catalizator pentru performanțele sportive ale altor copii. Se tot discută despre infrastructură și pe bună dreptate. Dacă n-ai patinoare, nu poți forma patinatori sau hocheiști. Fără bazine acoperite și încălzite nu cresc înotători. Fără arene de natație, cu tribune, în care să poți organiza competiții sportive decente, nu poți avea pretenții de campioni. David reprezintă o excepție. De aceea mai important decât performanțele sportive mi se pare că și datorită lui acum avem baze de pregătire și bazine de competiții. Pe vremea junioratului său nu aveam, era nevoit să se antreneze în piscine. Într-un fel, s-au construit sau reabilitat câteva bazine de rușinea sprinterului român. Însă nu este nici pe departe de ajuns. În fiecare oraș care se respectă ar trebui să existe un bazin olimpic. Fiecare primărie ar trebui să investească în sănătatea copiilor. Înotul este un sport îndrăgit de copii și de părinți deopotrivă, pentru că este accesibil. Un aspect deloc de neglijat, nu necesită mari investiții în echipament. Un slip, o cască și gata.

Județul Vâlcea este restant la acest capitol. Sigur, sunt importante piscinele și ștrandurile de agrement, zonele de relaxare, umbreluțele cu șezlonguri, dar cred că s-ar impune și un bazin olimpic de înot. Mai ales într-un județ care beneficiază de ape termale, adică de ajutorul Celui de Sus cu încălzirea apei. Mai mare rușinea. Căci fonduri se găsesc. De exemplu, sunt convins că un primar cu viziune ar fi cheltuit mai puțini bani pentru un centru de natație ultramodern decât pentru un centru de expoziții cum e cel de la Seaca. Și ar fi fost de mii de ori mai util. Însă așa se întâmplă când nu numai valea e seacă, ci și căpățâna unora dintre foștii și actualii decidenți ai destinelor județului.

Dar să ne întoarcem la David Popovici, că m-am înfierbântat. Performanța istorică vine de la un om deosebit, pe lângă sportiv, un model și în afara bazinului. Păcat că unii îi cer să-și vadă de sportul lui și să lase discursurile cu tentă politică. Ar trebui să fie mai atenți la ce spune că nu o face pentru el. A câștigat tot ce se putea. S-ar putea duce în orice colț al planetei și ar fi primit regește. Dar a ales să trăiască printre noi, poate și cu gândul de a ne face mai buni și mai înțelepți.